Informationsveranstaltung zu Hülsenfrüchten

Das Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises und die Solawi Bodensee laden Interessierte am Freitag, 22. Juli, ab 15 Uhr zur Informationsveranstaltung „Zukunftsfähig essen mit Hülsenfrüchten“ ein. Im Acker-Cafe in der Fichtenburgstraße 51 in Friedrichshafen dreht sich laut Mitteilung zwei Stunden lang alles um die kleinen Samen. Die Teilnehmenden erhalten Einblick in regionale Bezugsquellen und werden mit leckeren Rezeptvorschlägen inspiriert. Dabei wird auch die gesundheitliche Bedeutung der Hülsenfrüchte hervorgehoben.

Denn seit tausenden Jahren gehören Hülsenfrüchte zu den wichtigsten Energie- und Eiweiß-Quellen der Menschen und sind nach dem Getreide das zweitwichtigste Nahrungsmittel der Welt sind. Sie kombinieren gesunde Ernährung mit der Schonung von Umwelt und Klima.

In der Landwirtschaft punkten Erbsen, Linsen, Lupinen und Kichererbsen, da sie fast überall gedeihen und mithilfe von Bakterien Stickstoff aus der Luft zur Düngung verwenden.