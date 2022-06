Infonachmittag der DHBW Ravensburg am 7. Juli

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DHBW Ravensburg bietet Studieninteressierten am Donnerstag, 7. Juli, von 12 bis 17 Uhr einen Infonachmittag an den Campus Ravensburg (Wirtschaft) und Friedrichshafen (Technik) an. Studieninteressierte können sich bei den Vorträgen über den jeweiligen Studiengang und das duale Studium informieren. In weiteren Vorträgen geben Vertreter von Partnerunternehmen und aktuell Studierende ihre Erfahrungen weiter und auch die Studienberatung berät vor Ort. Eine Job-Wall zeigt an, welche Firmen aktuell noch Studienplätze für den Start im Oktober 2022 anbieten.

Für die Fakultät Wirtschaft, die am Campus Ravensburg angesiedelt ist, gibt es von 12 bis 17 Uhr Vorträge über die Studienangebote Wirtschaftsinformatik, Mediendesign, Industrie, International Business, Tourismus, Hotel- und Gastronomiemanagement, Gesundheitsmanagement, Medien- und Kommunikationsmanagement Digital Business Management sowie Messe-, Kongress- und Eventmanagement. Neu an der DHBW Ravensburg wird ab Oktober 2022 der Studiengang Agrarwirtschaft angeboten, dieser Vortrag beginnt um 15 Uhr.

Für die Fakultät Technik am Campus Friedrichshafen werden von 14 bis 16.30 Uhr die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Embedded Systems, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen vorgestellt.

An beiden Campus ist die Studienberatung vor Ort und die Studieninteressierten können sich über eine Job-Wall informieren, welche Firmen aktuell noch Studienplätze für den Start im Oktober 2022 anbieten. Ebenfalls vor Ort ist jeweils die Agentur für Arbeit mit einem Bewerbungsmappen-Schnellcheck und das Seezeit Studierendenwerk Bodensee.

An der DHBW Ravensburg studieren rund 3800 junge Menschen in den Bereichen Wirtschaft und Technik. Das Besondere an einem Studium an der DHBW ist die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Interessenten für einen Studienplatz bewerben sich bei einem Unternehmen ihrer Wahl – dem Dualen Partner. Haben sie mit dem Betrieb einen Studien- und Ausbildungsvertrag abgeschlossen, dann werden die Studierenden an der DHBW Ravensburg immatrikuliert. Es wechseln sich drei- bis sechsmonatige Theoriephasen an der Hochschule mit gleich langen Praxisphasen beim Dualen Partner ab.

Das Programm im Detail und später die Job-Wall mit den freien Studienplätzen gibt es unter www.ravensburg.dhbw.de