Die SIS Swiss International School Friedrichshafen am Fallenbrunnen 1 lädt am Donnerstag, 30. Januar, von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Eltern zu einem Informationsabend ein, um ihnen die zweisprachige Schule mit Kindergarten, Grundschule und Gymnasium vorzustellen. Schulleiter Shane Lions, Lehrkräfte und Schüler führen Eltern durch das Schulhaus und stellen ihnen in einzelnen Präsentationen den Kindergarten, die Grundschule, das Gymnasium sowie das Oberstufenkonzept vor: Schulführungen 17.30 Uhr bis 18 Uhr; Vorstellung Kindergarten 17.30 Uhr bis 18 Uhr; Vorstellung Grundschule 18 bis 18.30 Uhr; Vorstellung Gymnasium 18 - 18.30 Uhr; Präsentation Abitur/IB Diplom 18 bis 18.30 Uhr; Der Informationsabend richtet sich laut SIS-Pressemitteilung insbesondere an Eltern, die sich für den Kindergarten interessieren, an Eltern künftiger Erstklässler und künftiger Fünftklässler sowie an Schüler, die in die Oberstufe kommen und deren Eltern.