Inflationsausgleichsprämie: Das zahlen ZF, Airbus und andere Unternehmen in der Region

Angesichts der steigenden Preise hat die Bundesregierung im Herbst die sogenannte Inflationsausgleichsprämie bewilligt: Eine steuerfreie Zusatzleistung, die Arbeitgeber an ihre Angestellten auszahlen können. Die Betonung liegt auf „können“. Auch die Unternehmen in der Bodensee-Region mussten entscheiden, ob sie eine Prämie zahlen und vor allem, wie tief sie in die Tasche greifen.

Für die Wenglor-Gruppe mit Sitz in Tettnang stellt die Inflationsausgleichsprämie eine große Investition dar. So teilt es der Unternehmenssprecher Fabian Repetz mit. Durch das gute Geschäftsjahr sei es jedoch möglich, den Mitarbeitenden diese Zusatzleistung auszuzahlen. „Es ist geplant, dass Wenglor den gesamten möglichen steuerfreien Betrag in Höhe von 3000 Euro ausnutzt.

Bereits im Januar 2023 erhalten die Mitarbeitenden eine Zahlung in Höhe von 800 Euro“, so Repetz. Die finanzielle Belastung durch die steigenden Preise hat Wenglor erkannt. „Die Bürger müssen in Sachen Inflation und Energiekosten deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch in den Jahren zuvor“, heißt es vom Tettnanger Unternehmen.

IG Metall ist schnell

Nachwehen der Corona-Pandemie und besonders der Krieg in der Ukraine haben zuletzt zu enormen Kostensteigerungen geführt - insbesondere für Privatpersonen. Neben Gas und Strom sind auch Lebensmittel deutlich teurer geworden. Dem Statistischen Bundesamt zufolge lag die Inflationsrate bei Nahrungsmitteln im November bei 21,1 Prozent. Im Bereich Energie sind die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 38,7 Prozent gestiegen.

Nicht umsonst war die Inflationsausgleichsprämie bereits Thema in Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie. Im November einigten sich Arbeitgeber und IG Metall Baden-Württemberg auf eine Zahlung von 3000 Euro in zwei Tranchen. Diese Entscheidung nimmt Einfluss auf einige Unternehmen in der Bodensee-Region - so auch auf ZF in Friedrichshafen.

Die ZF Friedrichshafen AG musste die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie von den Tarifverhandlungen abhängig machen. Gleiches gilt für RRPS und Liebherr. (Foto: Felix Kästle/dpa)

Kein großer Handlungsspielraum

„Das Gros der rund 53.000 ZF-Beschäftigten in Deutschland wird auf Basis der Tarifverträge für die Metall- und Elektroindustrie vergütet“, erklärt ein Sprecher. Die erste Zahlung plant der Technologiekonzern für Januar 2023. Allerdings heißt es von Seite des Unternehmens: „Damit die Beschäftigten schon zu diesem Weihnachtsfest von der Prämie profitieren, wird ZF 450 Euro als Teil der ersten Tranche bereits mit dem Dezember-Gehalt überweisen.“

Die Vollzeitbeschäftigten bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen erhalten die Inflationsausgleichsprämie ebenfalls wie tariflich festgelegt. Wolfgang Boller, Pressesprecher des Unternehmens, ergänzt zudem: „Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zahlung anteilig entsprechend ihrer Arbeitszeit und Auszubildende und dual Studierende erhalten einen Betrag von 550 Euro.“

Doch nicht nur Tarifbeschäftigte in Baden-Württemberg profitieren von der Einigung zwischen Arbeitnehmern und Gewerkschaft. Auch Bayern hat den Tarifabschluss der IG Metall Baden-Württemberg übernommen, wie Hans-Jörg Schwärzler, Unternehmenssprecher von Liebherr in Lindau, mitteilt. Entsprechend bekommen auch die Angestellten von Liebherr „den von der Bundesregierung in dem Entlastungspaket ausgelobten 3000-Euro-Inflationsbonus“.

Regierungsbeschluss kommt spät

Bereits im September hatte der Bundestag über die Inflationsausgleichsprämie abgestimmt. Am 25. Oktober machte der Bundesrat dann den Weg für die freiwillige Zahlung der Unternehmen frei. Seither ist es Arbeitgebern möglich, Ausgleichszahlungen zu tätigen, ohne dass Steuern oder Sozialabgaben fällig werden.

Doch auch schon vor dem Beschluss der Bundesregierung hatten sich einige Unternehmen mit den finanziellen Zusatzlasten beschäftigt, die für ihre Angestellten im Jahr 2022 anfielen. Der Flugsitzhersteller ZIM Aircraft Seating aus Immenstaad zahlte laut eigenen Angaben bereits im Juni einen Inflationsbonus an die Mitarbeitenden. Dabei solle es jedoch nicht bleiben, wie einer Mitteilung vom November zu entnehmen ist. Auch für Dezember und das Jahr 2023 seien entsprechende Prämien für die etwa 120 Beschäftigten geplant.

Prämie als Zeichen der Achtung

Für Airbus Defence and Space in Immenstaad ist ebenfalls schon länger klar, dass es eine Zahlung geben wird. Mitte September hatte sich das Executive Committee mit den Preissteigerungen beschäftigt und in Absprache mit den Arbeitnehmervertretern eine Ausgleichszahlung beschlossen. Ralph Heinrich, Sprecher des Unternehmens, teilt auf Nachfrage mit, dass die Angestellten 1500 Euro erhalten. „Mit dieser Prämie möchten wir zeigen, dass wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besondere Achtung schenken und zu Ihrer Einsatzbereitschaft und Kaufkraft beitragen wollen“, erklärt er.