Inflation und Krieg erreichen auch die Tafel

Das vergangene Jahr sei eine echte Herausforderung für die etwa 30 ehrenamtlichen und zwei hauptamtlichen Mitarbeiter der Tafel Friedrichshafen gewesen, wie der Vorsitzende der Tafel, Dieter Stauber, auf der vergangenen Mitgliederversammlung betonte. Davon berichtet die Tafel in einem Presseschreiben.

Nicht nur, dass die Corona-Epidemie weiterhin der Tafel genügend Probleme bereite. Hinzu kämen die unerwartet vielen Flüchtlinge aus der Ukraine, die sich größtenteils auch in der Tafel mit Lebensmitteln und Hygiene-Artikeln versorgen. Aber auch bei Häflern, die bisher schon über wenig Geld verfügten, reiße die Inflation große Löcher in ihr Budget, heißt es in dem Bericht weiter. Weil die Energie- und Lebensmittelpreise so stark ansteigen, sind immer mehr Menschen auf die Tafel angewiesen. Täglich wartet jetzt eine lange Schlange von Menschen, die alle in den Tafel-Laden wollen. Und gleichzeitig nehmen die Lebensmittelspenden aus den Discountern und Supermärkten ab, denn die Lebensmittelbranche muss angesichts der steigenden Preise auch neu kalkulieren.

Seit 2001 gibt es in Friedrichshafen eine Tafel, seit 2018 in der Keplerstraße 27. Vergangenes Jahr besuchten am Tag etwa 50 bis 70 Kunden die Tafel. Heute sind es zwischen 110 bis140 Kunden. Bei etwa 17 Discountern, sowie Super- und Fachmärkten holen Tafel-Mitarbeiter regelmäßig gespendete Lebensmittel und Hygieneartikel ab. Doch heute reichen die abgeholten Waren längst nicht mehr für die vielen Menschen, die zur Tafel kommen.

Den Tafelbetrieb in diesen schwierigen Zeiten auch weiterhin aufrecht zu erhalten, ist nur durch ein enormes Spendenaufkommen möglich. Die Stadt, eine Stiftung und andere Institutionen sprangen finanziell ein. Damit konnte die Tafel zusätzlich Lebensmittel wie Nudeln oder Konserven einkaufen. Auch private Häfler bringen selbst geerntetes Gemüse aus dem Garten, Speiseöl oder Zahnpasta vorbei.

„Wir sind sehr dankbar für all diese großen und kleine Spenden, denn damit können wir vielen Menschen in Not helfen und müssen niemanden an der Türe wieder abweisen“, so Dieter Stauber auf der Mitgliederversammlung. Auch in diesem Jahr treffen sich alle sieben Mitglieder des Tafelvorstands regelmäßig, – darunter auch je eine Vertretung der katholischen und der evangelischen Kirche sowie der Stadt – um Lösungen für anstehende Probleme zu finden. Weil es auch Freude bereitet, ehrenamtlich zu helfen, kandidierten die vier Vorstandsmitglieder der Tafel erneut auf der Mitgliederversammlung und wurden wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Dieter Stauber, seine Stellvertreterin ist Elke Rumpf, Kassenwartin Sabine Lienhard und Schriftführerin Karin Maric.