Infizierte Stockente gefunden: Vogelgrippe erreicht den Bodenseekreis

Bei einer in der ersten Woche des neuen Jahres im Raum Salem erlegten Stockente hat das Friedrich-Löffler-Institut bei vorsorglichen Routineuntersuchungen niedrig-pathogene, also gering-krankmachende, Vogelgrippe-Viren vom sogenannten Serotyp H7 festgestellt. Das teilt das Veterinäramt beim Landratsamt Bodenseekreis mit und bittet um erhöhte Vorsicht bei Geflügelhaltungen.

Schon Ende 2021 erste Vorkommen

Bereits Ende des Vorjahres sei in der Nähe von Donaueschingen bei vier tot aufgefundenen Schwänen und einer Gans die Geflügelpest festgestellt worden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Wegen der räumlichen Nähe zum Bodensee ist weiterhin damit zu rechnen, dass das Seuchengeschehen auch in diesem Winter wieder bei Wasservögeln am Bodensee auftreten wird, schlussfolgert das Landratsamt.

Das Risiko der weiteren Ausbreitung in Wasservogelpopulationen und des Eintrags in Nutzgeflügelhaltungen stuft das Veterinäramt des Bodenseekreises demnach als hoch ein. Das Risiko einer Übertragung auf den Menschen ist laut Robert-Koch-Institut aber sehr gering, heißt es außerdem.

Große Gefahr für Wirtschaftsgeflügel

Für Wirtschaftsgeflügel wie Hühner und Puten stelle das Virus jedoch eine große Gefahr dar. Die Geflügelhalterinnen und -halter im Landkreis seien daher aufgerufen, alle Maßnahmen zu treffen, die einen Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindern.

Das betreffe sowohl gewerbliche also auch Hobbyhaltungen mit nur einzelnen Tieren. Da eine Viruseinschleppung auch über Einstreu, Futter, Tränke, Geräte und Schuhwerk möglich sei, müsse auch in dieser Hinsicht unbedingt auf vorbeugende Hygiene geachtet werden, lautet der Appell in der Mitteilung.

Haltungen müssen gemeldet werden

Wer Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält und diese noch nicht beim Veterinäramt gemeldet hat, wird aufgefordert, dies schnellstmöglich nachzuholen. Aufgegebene Geflügelhaltungen sollten abgemeldet werden. Diese Registrierung von Tierhaltungen beim Veterinäramt ist laut Landratsamt kostenfrei.

Auffällige Häufungen von Totfunden und Erkrankungen von Vögeln jeder Art sind dem Veterinäramt zu melden, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Gleichzeitig weist das Landratsamt darauf hin, dass die Tiere und Kadaver nicht berührt oder vom Fundort entfernt werden sollten.