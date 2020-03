Infizierte Person im Bodenseekreis befindet sich in häuslicher Isolation

Es gibt einen ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion im Bodenseekreis. Das hat Landratsamtssprecher Robert Schwarz am Mittwoch auf Anfrage von Schwäbische.de bestätigt. Der Befund sei am späten Dienstagabend eingegangen. Die betroffene Person, über die das Landratsamt keine weiteren Angaben machen will, befinde sich nun in häuslicher Isolation, da ihr Gesundheitszustand unkritisch sei.

"Die Person ist nicht behandlungsbedürftig", sagte Schwarz. Jetzt werde das Umfeld der Person routinemäßig abgeklärt und informiert. Das Gesundheitsamt informiere dann jede möglicherweise betroffene Person. Auch dazu, wo sich die Person angesteckt habe, mache das Landratsamt zunächst keine Angaben.

Schulklasse vorsorglich in Isolation

Unabhängig von der bestätigten genannten Infektion, sei eine Schulklasse in Friedrichshafen mitsamt mehrerer Lehrer vorsorglich in häusliche Isolation geschickt worden. Da sei eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Ein Schüler oder eine Schülerin der Klasse sei in Kontakt gewesen mit einem Fall aus einem benachbarten Landkreis. In diesem Landkreis habe sich der Vater eines Schülers infiziert. Um potenzielle Infektionen auszuschließen, sei das Umfeld des Friedrichshafener Schülers und dessen Klasse, in häusliche Isolation geschickt worden. Ergebnisse zu möglichen Infektionen lägen noch nicht vor.

Um welche Schule es sich in diesem Fall handele und um welchen Landkreis, darüber wollte Pressesprecher Schwarz keine Angaben machen.