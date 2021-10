Inese Tarvida vom BSV Friedrichshafen bezwingt die Olympia-Zweite

Bei der 48. Auflage der Dutch Open in Eindhoven, einem Weltranglistenturnier im Taekwondo, sind vom Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen sieben Kämpfer am Start gewesen. Inese Tarvida holte bei den Frauen völlig überraschend Gold. Johanna Rommel gewann im Nachwuchsbereich und Nouridine Issaka Garba griff bei seinem ersten hochkarätigen internationalen Turnier nach Bronze. Aleksandar Radojkovic vom BSV wurde österreichischer Staatsmeister.

In der Frauenklasse bis 53 Kilogramm zog die aktuelle Nummer acht der Weltrangliste, Inese Tarvida, über ein Freilos in die zweite Runde ein. Mit einem 21:1-Sieg über die Deutsche Lena Unrau zog die Häflerin, in Eindhoven an Position drei gesetzt, ins Halbfinale ein. Dort bezwang Tarvida die Russin Kseniia Zdor mit 9:7. Im Finale gab es das Duell gegen die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Tokio, Tatiana Minina. Die Russin ist zudem zweifache Vizeweltmeisterin, fünffache Europameisterin und Weltranglistenerste. Kurz gesagt: Minina war gegen Tarvida die klare Favoritin. Von Anfang an war es laut Mitteilung des BSV ein ausgeglichener, spannender Kampf. Nach Ablauf der regulären Kampfzeit von dreimal zwei Minuten ging es beim Stand von 10:10 in die einminütige Verlängerung. Auch hier stand die Siegerin erst nach der letzten Sekunde fest: Inese Tarvida hatte die Weltranglistenerste mit 2:1 Treffern besiegt und für eine kleine Sensation gesorgt.

Johanna Rommel gewann die Dutch Open in der B-Jugend bis 41 Kilogramm. Nouridine Issaka Garba schaffte bei seinem ersten großen internationalen Turnier gleich den Einzug ins Halbfinale der A-Jugend bis 55 Kilogramm und erkämpfte sich die Bronzemedaille. Abdoul Razak Cheffou Anassar (Männer bis 63 Kilogramm) unterlag in seinem zweiten Kampf, Jolanta Tarvida (Frauen bis 62 Kilogramm), Hassana Boubacar Mounkaila (Frauen bis 62 Kilogramm) sowie Yassine Trabelsi (Männer bis 87 Kilogramm) schieden in der ersten Runde aus.

Der österreichische Heeressportsoldat vom BSV Friedrichshafen, Aleksandar Radojkovic kämpfte in Maria Enzersdorf bei Wien um die Staatsmeisterschaft, die er in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm bei den Männern auch souverän gewann. „Mit ihrem Sieg in Eindhoven hat Inese ihre Titelambitionen für die WM nächstes Jahr unterstreichen können“, freut sich BSV-Trainer Markus Kohlöffel. „In Nouridine haben wir einen Jugendlichen, der auch bei der Jugend-WM 2022 ein Wörtchen um den Titel mitreden kann“, ergänzt der Häfler Erfolgstrainer und gibt damit einen Ausblick auf die hohen sportlichen Ziele für das kommende Jahr.