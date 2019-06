Inese Tarvida holt erneut WM-Medaille

Inese Tarvida vom Bodensee-Schulsport-Verein Friedrichshafen hat ihre zweite Medaille bei Weltmeisterschaften gewonnen. Die lettische Taekwondokämpferin des BSV gewann in ihrer Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm die Bronzemedaille.

393 Frauen und 544 Männer aus mehr als 150 Nationen nahmen an den Taekwondo-Weltmeisterschaften in Manchester teil. Der BSV Friedrichshafen war mit 14 Athleten und zwei Trainern vertreten. Die erfolgreichste Kämpferin war wieder einmal Inese Tarvida. Die Nummer zwei der Weltrangliste in der Frauenklasse bis 53 Kilogramm hatte in der ersten Runde ein Freilos, in der zweiten Runde schlug die Friedrichshafenerin die Europameisterin und Weltmeisterschaftsdritte aus Rumänien, Liana Musteata (15:4). Auch gegen die Siegerin der French, Asian und Kazakhstan Open, Charos Kayumova aus Usbekistan, gewann Tarvida (32:19). Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale besiegte sie die Vize-Europameisterin und Militär-Weltmeisterschaftsdritte aus Italien, Erica Nicoli (30:4).

Im Halbfinale unterlag Inese Tarvida knapp der Asienmeisterin und späteren Weltmeisterin aus Thailand, Phannapa Harnsujin (17:20), die im Finale die russische Doppel-Vize-Weltmeisterin, viermalige Europameisterin und vierfache Grand-Prix-Medaillengewinnerin, Tatiana Kudashova, düpierte (38:5). Inese Tarvida ist laut Mitteilung die erste Athletin aus Friedrichshafen, die zwei WM-Medaillen in ihrer sportlichen Karriere erkämpfen konnte. Groß ist daher die Freude im Lager des BSV Friedrichshafen über diesen Erfolg. „Inese konnte aufgrund einer Entzündung im Ansatzbereich des Hüftbeugers und -heranführers zwei Wochen vor der WM überhaupt nicht trainieren – sogar ihr Start war infrage gestellt“, sagte ihr Trainer Markus Kohlöffel. „Und dann so eine Leistung“, ist er stolz auf die 20-jährige Lettin.

Bei den Männern bis 54 Kilogramm hatte der BSV Moustapha Kama als Weltranglistenersten im Rennen. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen. Er startete fulminant und setzte gegen den Chinesen Xiongbin Ouyang ein Ausrufezeichen (23:12). „Mit einem derart starken Auftritt hatten selbst wir nicht gerechnet und auch seine Konkurrenz war geschockt: Wir träumten schon fast vom WM-Titel“, sagt Kohlöffel. Doch es kam anders. Gegen den vermeintlich schwachen Australier Bailey Lewis, zweifacher Ozeanienmeister, Dritter der Universiade und Dutch-Open-Sieger, fand der Friedrichshafener nicht in den Kampf, lag teilweise deutlich hinten und kam erst gegen Ende auf 13:17 heran. „Das hätte nicht passieren dürfen“, meinte Kohlöffel enttäuscht.

Celine Schmidt scheitert früh

Der BSV Friedrichshafen verzeichnete bei diesen Weltmeisterschaften mit 14 Athleten, die für neun Länder an den Start gingen, eine Rekordteilnahme. Die 18-jährige Celine Schmidt vertrat in Manchester zusammen mit BSV-Trainer Boris Winkler, der als Bundestrainer fungierte, die deutschen Farben. Die Jugend-WM-Dritte setzte sich in ihrem Auftaktkampf der Frauen bis 67 Kilogramm gegen die spätere Weltmeisterin aus China, Mengyu Zhang, stark in Szene, musste sich aber mit einem Punkt geschlagen geben (5:6). „Mit einer anderen Auslosung wäre Celine mit dieser Leistung sicherlich weit gekommen“, ärgerte sich Boris Winkler über das frühe Aufeinandertreffen der beiden Athletinnen.

Weitere Teilnehmer des BSV waren Maharana Amadou (-54 kg), Jeff Moloisane (-58 kg), Jehudiel Kiki (-68 kg), Ismael Yacouba (-68 kg), Faysal Sawadogo (-80 kg), Aleksandar Radojkovic (-80 kg), Michelle Tau (-46 kg), Jolanta Tarvida (-57 kg), Tekiath Ben Yessouf (-57 kg) und Astan Bathily (-73 kg). Der Weltmeister und Olympiazweite Razak Alfaga trat verletzungsbedingt nicht an (-87 kg).