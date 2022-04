Individualverkehr vermeiden

Am Donnerstag, 12. Mai, informieren die Stadt und das Kompetenznetz „Klima Mobil“ über das betriebliche Mobilitätsmanagement. Die Veranstaltung, die von der ZF Friedrichshafen unterstützt wird, beginnt um 17 Uhr im Hörsaal und Foyer des ZF Forums, teilt die Stadtverwaltung mit.

Hintergrund: Das Wachstum von Stadt und Verkehr gehen Hand in Hand, denn die Zahl der Pendler in Deutschland hat einen neuen Rekord erreicht. Über 60 Prozent der Beschäftigten pendeln täglich zu ihrem Arbeitsplatz. „Eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung ist ein wichtiger Impuls für Innovation und ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität einer Stadt wie Friedrichshafen. Dabei ist uns eine Vernetzung der beteiligten Akteure besonders wichtig“, wird Bürgermeister Dieter Stauber zitiert, in dessen Dezernat der Themenbereich der nachhaltigen Mobilität angegliedert ist.

Ziel eines betrieblichen Mobilitätsmanagements sei es, den Individualverkehr in den Betrieben zu vermeiden, das nachhaltige Mobilitätsverhalten zu fördern und den Beschäftigten flexible Alternativen für den Arbeitsweg zu eröffnen. Die Info-Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche für Mobilität in den Firmen und Unternehmen.

In dem Treffen, das rund zwei Stunden dauert, werden unter anderem die einschlägigen Landesförderprogramme und erprobte Beispiele aus der Praxis vorgestellt. Danach besteht die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen.

Anmeldungen bis Donnerstag, 5. Mai, unter www.friedrichshafen.de/mobilitaet. Fragen können per E-Mail über mobilitaet@friedrichshafen.de gestellt werden.