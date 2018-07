Indischer Konsul trägt sich ins Goldene Buch ein

Der indische Generalkonsul Sugandh Rajaram hat sich im Beisein von Oberbürgermeister Andreas Brand im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt Friedrichshafen eingetragen. Bei dem Besuch tauschten sich das Stadtoberhaupt und der indische Generalkonsul über die Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit aus. Anschließend schrieb Rajaram in englischer Sprache ins Goldene Buch, dass es ihm eine Ehre gewesen sei, die wunderschöne Stadt Friedrichshafen zu besuchen und mit OB Brand über eine Zusammenarbeit zu sprechen.

Sugandh Rajaram ist seit November 2016 Generalkonsul seines Landes in München. Er ist dort für die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern zuständig. Rajaram hat zuletzt für das indische Außenministerium in der Hauptstadt Neu-Delhi gearbeitet. Zuvor war er für sein Land in Moskau und Jakarta sowie im Generalkonsulat in New York tätig.