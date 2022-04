Indischer Farbenfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Namaste Bodensee – Indischer Verein e.V. in Friedrichshafen feierte mit seinen Vereinsmitgliedern zum ersten mal das Farbenfest, auch bekannt unter dem Namen Holi. Holi bezeichnet in Indien die Ankunft des Frühlings, das Ende des Winters, das Aufblühen der Liebe und für viele ist es ein festlicher Tag, um andere zu treffen, zu spielen und zu lachen, zu vergessen und zu vergeben und zerbrochene Beziehungen zu reparieren. Mit diesem Fest konnte der Verein nach dem sehr langen Lockdown und den Einschränkungen Personen aus Indien, die in Friedrichshafen leben, zusammenbringen – eines der wichtigsten Ziele des Vereins. Das Fest wurde mit einem Grußwort des Vorstandes begonnen, gefolgt durch verschiedene Spiele für Kinder und Erwachsene. Jeder Gewinner hat ein kleines Überraschungsgeschenk bekommen. Nach einer kurzen Auffrischungspause fing das Fest an. Erwachsene und Kinder haben organische Farben ihrer Wahl bekommen und konnten diese spielerisch gegenseitig auftragen. Die Bedeutung hier ist, dass nach dem Auftragen die Personen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Reiche oder Arme, als gleiche Menschen anzusehen sein sollen. Hiermit lädt der Verein jetzt schon alle Bewohner im Bodenseeraum zum nächsten Holifest 2023 herzlich ein.