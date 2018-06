Indira Dickhäuser trumpft bei Ranglistenturnier auf

Die 17-jährige Badminton-Nachwuchsspielerin Indira Dickhäuser (Foto: privat) ist am vergangenen Wochenende beim 1. Südostdeutschen Ranglistenturnier in Reutlingen erfolgreich im VfB-Dress in der Altersklasse U19 an den Start gegangen. Sowohl im Dameneinzel als auch im Doppel zusammen mit Monika Weigert (TSV Neuhausen-Nymphenburg) bestätigte Indira laut Pressemitteilung einmal mehr ihre aktuelle Topform und konnte beide Disziplinen gewinnen.

Die Einzeldisziplin war eine sehr klare Angelegenheit für sie, hier stand sie bereits nach zwei deutlichen Siegen im Endspiel. Dort ließ Indira gegen Paula-Elisabeth Nitschke (SG Bräunsdorf) ebenfalls nichts anbrennen und siegte souverän mit 21:7/21:4. Im Damendoppel erreichte das VfB-Talent das Endspiel ebenfalls ohne Satzverlust und unterstrich, an der Seite von Monika Weigert, gegen die Paarung Kölmel/Löwenstein beim 21:14-/21:18-Erfolg ihre derzeitige Klasse. Bereits vor zwei Wochen stand Indira Dickhäuser ebenso im Finale des Internationalen „Yonex Langenfeld Cups“.

Ende September folgt auf internationaler Ebene ihr nächstes Turnier: In Saint-Louis (Frankreich) trifft Indira auf die Taiwanesin Huang Yin-Hsuan, die aktuell auf Platz 16 der Junioren-Weltrangliste geführt wird. „Das wird sicher sehr schwer werden. Aber ich freue mich darauf, zumal ich in Europa nicht sehr oft die Möglichkeit habe, gegen starke Asiatinnen zu spielen. Mein Ziel wird es sein, so viele Punkte wie möglich zu machen und lange Ballwechsel zu spielen“, so die VfB-Badmintonspielerin.