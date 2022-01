In souveräner Manier: U16-Volleyballer des VfB Friedrichshafen gewinnen Baden-Württemberg-Liga

Ungeschlagen und mit der maximalen Punkteausbeute sind die U16-Volleyballer des VfB Friedrichshafen zum Titel in der Baden-Württemberg-Liga marschiert. Mit dem Triumph haben sich die Häfler direkt für die süddeutsche Meisterschaft am 19. März qualifiziert.

Nachdem das Team von Trainer Timo Meßmer schon die ersten drei Spieltage in Heidelberg, Bühl und Karlsruhe gewann, ging es am letzten Spieltag nach Rottenburg. Dort überzeugten die Nachwuchsvolleyballer des VfB einmal mehr und zeigten Volleyball auf hohem Niveau. Zur Freude der Häfler spiegelte sich das auch in den Ergebnissen wider. In der Vorrunde gab es gegen Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg jeweils einen klaren 2:0-Sieg. Als Gruppenerster ging es für Friedrichshafen direkt ins Halbfinale gegen den Tabellenzweiten Schmiden – und auch hier bewies der VfB-Nachwuchs seine Klasse. Das Meßmer-Team machte mit zwei Satzsiegen (25:17, 25:15) den 2:0-Erfolg gegen Schmiden und damit auch die Qualifikation für das Finale perfekt.

„Dieser U16-Jahrgang kann Großes erreichen“

Zu Beginn des Endspiels gegen Heidelberg war den VfB-Volleyballern die Anstrengung der letzten vier Spiele deutlich anzumerken. Erst gegen Ende des ersten Satzes lief es rund: Es reichte zu einem 25:22 im ersten Durchgang. Nach einem schwachen zweiten Satz und einem 20:25 musste die Entscheidung um den Tagessieg im Tiebreak fallen. Und dort behielt die Mannschaft vom Bodensee mit 15:13 die Oberhand. In souveräner Manier hatte sich das Meßmer-Team damit den ersten Platz in der Gesamtwertung gesichert. Als Lohn gab es die direkte Qualifikation für die süddeutsche Meisterschaft am 19. März. „Dieser U16-Jahrgang kann Großes erreichen, wenn wir es schaffen, uns trotz der Corona-Einschränkungen und reduzierter Trainingsmöglichkeiten durch den Verlust der ZF-Arena optimal vorzubereiten,“ prophezeit Trainer Meßmer. Das große Ziel zum Abschluss der Saison ist eine Teilnahme an der deutschen Meisterschaft am 30. April in Berlin. Dafür hofft das Team auch auf die Unterstützung der Stadt bei der Zuteilung zusätzlicher Hallenzeiten.