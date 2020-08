In Online-Kursen lernen junge Entdecker die Trompete kennen

Wer hat schon einmal versucht, einen Ton aus einer Trompete zu bekommen? Wie funktioniert das und warum ist es so knifflig? Junge Entdecker können das und noch mehr bei „Wissenhochzwei“ herausfinden. Die nächsten Online-Kurse finden am Montag, 31. August und Dienstag, 8. September, jeweils um 15 Uhr statt. Ein Kurs dauert etwa eine Stunde.

Die Trompete gehört zu den Blechblasinstrumenten und macht bekanntlich so richtig laute Töne, heißt es in der Pressemitteilung. Wie sie entstehen und warum man nichts hört, wenn man einfach nur hineinpustet, finden die Kinder gemeinsam mit dem Kursleiter heraus. Und dann können sie auch noch ihre eigene Trompete bauen, heißt es weiter. In dem einstündigen Online-Kurs zeigt Trompetenlehrer Thomas Unger von der Musikschule, wie eine Trompete funktioniert und wie man auf ihr spielt. Die Kurse sind kostenfrei und werden gemeinsam von der Musikschule Friedrichshafen und der Wissenswerkstatt organisiert. Wer mitmachen will, benötigt lediglich eine Rolle Tesafilm, ein 5-Cent-Stück und ein 50-Cent-Stück. Alle anderen Materialien können vor dem jeweiligen Kurs in der Wissenswerkstatt am Bahnhofplatz 1 abgeholt werden.