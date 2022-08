In Löwental wird es „schwäbisch-luschtig“ mit Ingrid Koch und Günther Bretzel

Wenn Ingrid Koch und Günther Bretzel am 30. September im Katholischen Gemeindehaus „Zum guten Hirten“ in Friedrichshafen zusammen auf der Bühne stehen, wird es richtig schwäbisch-luschtig, „bodenseeschwäbisch-luschtig“, wie es in einer Mitteilung heißt. Über das Jahr hinweg gehen die „Wordhandwerkerin“ und der Liedermacher meist getrennte Wege. Gelegentlich haben sie aber auch gemeinsam viel Spaß und Freude daran, ihr Publikum zu unterhalten.

Die Tettnangerin Ingrid Koch hat sich mit ihren gereimten Alltagsgeschichten schon längst einen Namen im Oberschwäbischen gemacht. Sie verpackt ihre präzise gereimten Gedichte in eine scheinbare Belanglosigkeit und überrascht so mit ihren Pointen die Zuhörer. Das geschieht sowohl auf der Bühne, als auch bei ihren regelmäßigen Rundfunkauftritten bei SWR4. Wer will, kann auch in ihren Büchern nachlesen, was vielleicht beim Zuhören im Lachen des Publikums untergegangen ist.

Für ihren Bühnenpartner Günther Bretzel ist der Auftritt in Friedrichshafen praktisch ein „Heimspiel“, wohnt er doch in der Löwentaler-Siedlung und kennt das Gemeindehaus auch aus seinen Auftritten in der Fasnet sehr gut. Karten für zwölf Euro (Mitglieder Siedlergemeinschaft Löwental e.V. zehn Euro) gibt es ab dem 10. September im Vorverkauf unter folgenden Telefonnummern: 07541 / 589 58 oder 317 09 oder 599 16 70.