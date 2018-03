In Löwental blühen die Bratkartoffeln

Rund 130 Besucher haben den diesjährigen Löwentaler Hemdglonkerball im Gemeindehaus „Guter Hirte“ gefeiert. Bei bester Stimmung genossen sie das abwechslungsreiche Programm für Jung und Alt. Viele hatten zuvor am Hemdglonkerumzug teilgenommen und waren entsprechend verkleidet.

Für die passende Musik sorgte die Partyband „Seefunk“ mit dem bewährten Beno und der charmanten Sängerin Marie Angela. Günther Bretzel führte in reinstem Schwäbisch und zudem kenntnisreich und unterhaltsam durch den Abend. Außerdem unterhielt er – ebenfalls musikalisch – das Publikum mit der „Lionsvalley-Combo“. Spätestens bei dem Song „Wir sind die Cowboys von Rattenweiler“ klatschte das Publikum nicht nur rhythmisch, sondern sang auch beim Refrain kräftig mit.

Den Auftakt des Programms machten 16 Kinder, die mit der schwungvollen Tanzvorführung „Ego“ die Gäste begeisterten. Etwas ruhiger ging es bei der Büttenrede von Amalie Fesseler zu, die mit ihren mehr als 80 Jahren von Günther Bretzel als jung gebliebenes Talent angekündigt wurde. Für Erheiterung sorgte das Duo Heiner und Walter, das auf dem Heimweg durch den Riedlewald aufgrund alkoholischer Einwirkung leicht schwankend unterwegs war und dabei über das eine oder andere Eheproblem philosophierte. Da traf es sich gut, dass der Song der Frauengruppe um Edeltrud Wösle unterhaltsam zeigte, in welchen Fällen die Papiertücher „Zewa“ helfen und in welchen nicht. Spätestens beim Löwental-Klassiker „Wenn die Brat- kartoffeln blüh’n“, der vom Vorstand der Gemeinschaft Siedlung Löwental mit vollem Körpereinsatz vorgetragen wurde, hielt es die Narren nicht mehr auf den Plätzen und sie belohnten den flotten Auftritt mit begeistertem Applaus. Als Putzfrauen unterhielten sich Lu Obermann und Rosi Uhl darüber, was man mit alten Kleidern machen kann, nämlich anziehen und erklärten was Wechseljahre und Partnerwechsel miteinander zu tun haben.

Und am Ende fährt der Bob

Zu den Höhepunkten des Abends gehörte auch der Auftritt der Damen, wieder mit Edeltrud Wösle, die musikalisch fragten, warum es bei Amazon oder Zalando keinen Mann zu bestellen gibt. Gemütliche Schunkel- und Tanzrunden lockerten das dreistündige Programm auf und sorgten dafür, dass sich nicht nur die Lachmuskeln bewegen mussten. Zum Schluss statteten Schalmeien und Hexen aus Ailingen den Löwentalern unter viel Applaus ihren Besuch ab und spielten noch das eine oder andere närrische Musikstück.

Zum Schluss stimmte die Band das Bobfahrerlied an, bei dem sich die Gäste hintereinander auf den Boden setzen und bei musikalischer Begleitung „Bob fahren“. Mit einer Polonäse endete der offizielle Teil.

Es blieb genügend Zeit, zu tanzen oder die berüchtigte Kellerbar aufzusuchen. Dass das Dorfleben einen wichtigen Stellenwert in Löwental hat, bewies der Abend eindrucksvoll.