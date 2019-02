Die Kluftinger Narren fallen immer eher aus dem Bett. Zu nachtschlafener Zeit haben sie sich auf den Weg zu Schule und Kindergarten gemacht, um dort Kinder zu befreien. Schon wenig später sind Widerwurz, Schloßbuer und Göhrelöchner zum Rathaus gezogen, um dort die Macht an sich zu reißen.

Ortsrumsteher Michael Nachbaur, der sich mit seiner Gefolgschaft im Sitzungssaal zum beinahe nächtlichen Frühstück um 8.30 Uhr zusammengesetzt hatte, bekam später kaum den Hauch einer Chance, sein Rathaus zu verteidigen. Warum auch, hatte er doch schon beim Zunftabend Bachmuschelsuppe geschlürft und damit die närrische Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Trotzdem war es nicht er, der zunächst im Rampenlicht stand. Steffen Lebherz, lange Jahre eine gute Seele in der Ortsverwaltung, feierte am Gumpigen seinen letzten Tag in diesem Rathaus. Er wird am Dienstag als Hauptamtsleiter in Meersburg beginnen.

Zunftmeister Andreas „Lemming“ Lamm und Vizezunftmeisterin Susanne Kessler ehrten den scheidenden Geist und nahmen sich anschließend die Schlüsselgewalt über das Rathaus. Michael Nachbaur verschwnad im Narrengefängnis und wurde – hier der Grund für das frühzeitige Erwachsen der Narren – in einem Umzug durch den Ort zur Schule gefahren. Dort hatten die Elternvertreter für eine große Party gerüstet. Und der wollten die Narren Respekt zollen und mit möglichst viel närrischem Feiervolk dort erscheinen. „Damit die das nicht alles umsonst aufgebaut haben“, meinte der Lemming. die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen, zogen einfach zu viele Eltern mit ihren Kindern von dannen.