In kleinen Wiesengräben steckt großartiges Leben

Welche seltenen Tiere leben in Wiesenbächen und -gräben? Warum sind diese Arten gefährdet? Und wie werden diese kleinen Fließgewässer optimal gepflegt? Wie man Artenvielfalt an kleinen Bächen und Gräben erhalten und fördern kann, darum ging es am 21. Oktober bei einer Onlinetagung der Umweltakademie Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Bodenseekreis und dem Verein Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis.

Laut Pressemitteilung referierte unter anderem Daniel Doer vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Bodenseekreis, der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das bisherige Engagement des LEV zur naturschonenden Gewässerunterhaltung vorstellte. Kernstück sei das Faltblatt „Wiesenbäche und -gräben. Hier steckt viel Leben drin!“. Dieses wurde im März 2020 gemeinsam vom LEV und der Unteren Naturschutzbehörde des Bodenseekreises herausgegeben.

Neben einer kurzen Vorstellung von Helm-Azurjungfer, Steinkrebs und Bachmuschel findet sich dort auch deren Verbreitung im Bodenseekreis. Wesentlicher Bestandteil seien Hinweise für eine naturschutzgerechte Gewässerunterhaltung und -entwicklung und die entsprechenden Ansprechpartner in Behörden und beim LEV. Damit erhielten dieTagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer wertvolle Tipps für eine Umsetzung in ihrem Wirkungskreis.

„Im Bach und an dessen Ufern tummeln sich auf engstem Raum zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten. Aber sie sind akut bedroht: etwa durch invasive Arten oder durch den Klimawandel und auch immer noch durch gravierende Fehler, die bei ihrer Pflege gemacht werden,“ erklärte Hiltrud Wilhelmi von der Umweltakademie Baden-Württemberg zum Auftakt der Onlineveranstaltung, die mit über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf großes Interesse stieß.

Mit der richtigen Gewässerpflege kann Naturschutz und Wasserwirtschaft unter einen Hut gebracht werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Praxisnah zeigten Dieter Schmid von der Unteren Naturschutzbehörde und Carmen Kiefer von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bodenseekreis bei der Onlinetagung, auf was es bei der Ufer- und Gewässerpflege ankommt:

Wichtig bei der Uferpflege sei das Mähen und das Abräumen des Mähguts, statt zu mulchen. Außerdem müsse der Gewässerrandstreifen, der ohnehin geschützt sei, auch unbedingt von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln freigehalten werden. Störungshindernisse wie Äste im Wasser sollten ab und an beseitigt sowie die Drainagen in den Gräben freigehalten werden. Am besten gehe man dabei abschnittsweise an den Fließgewässern vor, so die Überzeugung der Experten vom Landratsamt.

Am Beispiel der Stadt Tettnang, die seit 2010 ihre Biotopverbundplanung mit integriertem Biodiversitätscheck umsetzt, zeigte Ulrike Schuckert von Landschaft 4.0 aus Ludwigsburg auf, dass auch die Habitate wertgebender Arten an Wiesenbächen von der Aufrechterhaltung traditioneller Landnutzung abhängig sind. „Es gilt daher die überkommene, von Handarbeit dominierte Bewirtschaftung mit maschinellen Methoden zu simulieren“, sagte Schuckert.