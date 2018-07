In Hagnau erklingt der „Heitere Bach“

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim gastiert am Samstag, 21. Juli, in der katholischen Kirche St.-Johann-Baptist in Hagnau. Ab 20 Uhr widmet sich das Orchester unter der Leitung von Georg Mais dem „Heiteren Bach“. Die SZ verlost zweimal zwei Karten für den Abend.

Zum Titel „Der heitere Bach“ gibt es Meisterwerke der Orchestermusik des großen Johann Sebastian Bach. Zu Beginn erklingt die Suite Nr. 2 h-Moll für Flöte und Streicher aus dem Zyklus der vier berühmten Orchestersuiten. Solist ist Maximilian Randlinger, laut Veranstalter einer der besten Flötisten der jungen Generation und mit vielen Preisen ausgezeichnet.

Mit dem „Italienischen Konzert“ F-Dur BWV 971 in einer Orchesterfassung von Georg Mais erleben die Musikfreunde eine Besonderheit. Dieses heitere und ganz im Stil der italienischen Orchestermusik des Barocks um Vivaldi und Corelli von Johann Sebastian Bach fürs Klavier geschriebene Werk ist eine Hommage Bachs an seine berühmten italienischen Komponisten-Kollegen. Mit seiner Adaption für Orchester war es das Ziel von Georg Mais, die orchestralen barocken Züge dieser Musik noch näher an die Ursprungsgedanken der Italiener heranzuführen.

Im zweiten Teil des Konzerts erklingt die berühmte „Kaffeekantate“ BWV 211 „Schweigt stille, plaudert nicht“ von Johann Sebastian Bach. Es gilt als eines der größten Werke der barocken Unterhaltungsmusik. Solisten sind Diana Fischer (Sopran), Taro Takagi (Tenor) und Christof Hartkopf (Bass). Alle drei sind Solisten des Chores des Bayerischen Rundfunks München.

Als Einladung des Internationalen Bankhauses Bodensee des traditionellen Partners dieses Konzerts und der Gemeinde Hagnau gibt es eine Stunde vor Konzertbeginn wieder eine Konzerteinführung durch den Dirigenten mit einem Hagnauer Wein im Saal der Winzergenossenschaft neben der Kirche.

Karten gibt es bei der Tourist-Information Hagnau, über Reservix oder an der Abendkasse. In Kategorie 1 kosten die Karten 28 Euro, in Kategorie 2 sind sie für 24 Euro erhältlich.