In Geografie macht diesen drei Schülern keiner etwas vor

Lennart Schuster (Mitte) vom Karl-Maybach-Gymnasium (KMG) hat bei Deutschlands größtem Geografiewettbewerb – dem „Diercke Wissen 2018“ – für Schüler den Sieg auf Schulebene errungen. Bei dem Schulwettbewerb konnte er sich gegen 21 Mitschüler der Klassen sieben bis zehn durchsetzen. Die Wettbewerbsrunde am KMG endete denkbar knapp – die Plätze eins bis drei lagen nur einen halben Punkt auseinander, wie die Schule mitteilt. Der Schulsieg musste durch eine Stichfrage entschieden werden. Der zweitplatzierte Konstantin Wolf (links) und die drittplatzierte Saide Nestler (rechts) lieferten dem Sieger einen denkbar spannenden Wettbewerb. „Diercke Wissen“ ist mit mehr als 310 000 Teilnehmern Deutschlands größter Geografie-Wettbewerb und in jedem Jahr eine gefragte Veranstaltung für die Schulen in Deutschland und die deutschen Schulen im Ausland. „Der Wettbewerb kann von Jahr zu Jahr mehr geografiebegeisterte junge Menschen gewinnen, was uns besonders freut. Der Wettbewerb am KMG wurde von Markus Alle betreut. Foto: KMG