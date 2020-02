In Friedrichshafen sind längst nicht alle Ferienwohnungen gemeldet

Das ist eine Zweckentfremdungssatzung

Bezahlbarer Wohnungen in Friedrichshafen und anderen Städten sind rar. Mieten steigen an und Internetplattformen wie „Aribnb“ erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Einige Großstädte verhängen bei nicht angemeldeten Ferienwohnungen bereits Bußgelder in fünfstelliger Höhe. Schärfere Regeln würden vorbereitet. Laut der Kollegen der „Welt“ verhängte München 2015 erstmals Bußgelder in Höhe von insgesamt 129550 Euro, im vergangenen Jahr wurden bereits 851110 Euro kassiert. Basis bei dieser Verfolgung der Ferienwohnungsanbieter ist das Zweckentfremdungsverbot.

Eine solche Zweckentfremdung liegt vor, wenn der Wohnraum für gewerbliche Zwecke verwendet wird. Unter diese Regelung fällt jede Wohnung, die regelmäßig über „Airbnb“ und „Booking.com“ vermietet wird, ohne dass sie bei der Stadt gemeldet ist.

Eine Zweckentfremdungssatzung, in der das geregelt wird, gibt es jedoch in Friedrichshafen nicht. Konstanz hat eine und schreibt damit vor, nicht als Ferienwohnungen angemeldeten Wohnraum nur in einem Maximalzeitraum von insgesamt sechs Wochen vermieten zu dürfen.

Auf diese Weise, so schreibt die Stadt Konstanz, sei es für Vermieter nicht mehr rentabel, eine Wohnung nur sechs Wochen zu vermieten. „Eine unerlaubte Zweckentfremdung kann mit bis zu 50000 Euro sanktioniert werden, so die Stadt Konstanz.

Ausnahmen für selbst genutzte Ferienwohnungen oder Gewerbebetriebe sind in der Konstanzer Satzung enthalten.

Und der Effekt? Der wird in Konstanz als für den Wohnungsmarkt positiv beschrieben. „Bislang wurden 247 Verfahren eröffnet. In 88 Fällen handelte es sich um leerstehende Wohnräume im Gebäude. 65 Wohneinheiten wurden bisher wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt“, schreibt die Stadt Konstanz.