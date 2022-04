In Friedrichshafen rollen die Räder

Für den RSV Seerose Friedrichshafen ist es ein besonderes Jahr. 2022 feiert der Club nämlich seinen 100. Geburtstag, denn 15 Häfler Radfahrer gründeten den Verein am 15. Juli 1922. Und zu diesem Anlass hat sich der RSV einiges überlegt. So ist die Seerose beispielsweise am kommenden Sonntag Gastgeber der 13 Rennen umfassenden, überregionalen Interstuhl-Serie. Dank der Unterstützung der Stadt Friedrichshafen rollen ab 10 Uhr die Räder in der Innenstadt.

„Gefahren wird ein 1,4 Kilometer langer, technisch anspruchsvoller, schneller Kriteriumskurs“, beschreibt RSV-Breitensportwart Kurt Lippert in seiner Ankündigung. Nach dem Start bei der Canisiuskirche geht es östlich durch die Charlottenstraße, in der Ailinger Straße durch die Unterführung, um über die Eckenerstraße die ganze Breite der Friedrichstraße zu nutzen. Der Abzweig in die Riedleparkstraße werde das Tempo zwar bis zum Sparkassenkreisel verlangsamen, danach werden laut Lippert auf der vollen Länge der Charlottenstraße mit Sicherheit rennentscheidende Attacken und Ausreißversuche gefahren.

Das Hauptrennen startet um 16.15 Uhr. Hier messen sich Elite, Amateure und die Junioren in 60 Runden über 85 Kilometer. Masters 2, 3 und die Junioren bringen 40 Runden hinter sich. Master 4, Frauen und Juniorinnen haben 30 Kilometer zu absolvieren. Vor den U13-Fahrern liegen zehn Runden und die U15-Fahrer sind nach 15 Runden durch. Hinzuweisen ist noch auf das „Bauunternehmen Schütze Schnupperrennen“ ab 13.45 Uhr, bei dem alle Kinder und Jugendlichen ohne Rennlizenz bis einschließlich Jahrgang 2008 startberechtigt sind.

Hoffnungen auf Podestplatzierungen

Der RSV Seerose stellt viele eigene Teilnehmer. Vor allem im weiblichen Bereich sind die Hoffnungen auf Podestplatzierungen nicht ganz unberechtigt. Mit Lina Seidler geht die letztjährige Gesamterste der Schülerinnen an den Start. Auch Nora Hübner und Nathalie Duschl werden sich als BaWü-Vizemeisterinnen ihrer Klassen vorne zeigen wollen.

Als amtierender BaWü-Meister seiner Mastersklasse darf sich zudem Otto Schädler Chancen auf eine vordere Platzierung ausrechnen. Sehr gut aufgestellt ist der Häfler Radsportverein auch im Hauptrennen. Ein gutes Abschneiden des RSV-Elite-/Amateurteams mit Johannes Dobler, Yunus Yazici, Axel Dopfer, Arthur Viselskij, Christoph Gründer und Thomas van´t Klooster wird fest erwartet. Spannend blickt der Verein auf das neu formierte Frauenteam.

Der RSV Seerose hofft natürlich, den Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Mit 30 Starterinnen und Startern stellt der Verein die zahlenmäßig größte Mannschaft in der Interstuhl-Serie, aus der er bereits 2021 als Vereinssieger hervorging. Erstes Ziel ist es, sich bei der Eröffnungsetappe in Friedrichshafen gut zu präsentieren. „Der RSV möchte sich bei der Stadt Friedrichshafen bedanken, die das Innenstadtkriterium ermöglicht, ebenso ausdrücklich für das Verständnis der Anwohner, die durch die Sperrung der Rennstrecke eingeschränkt werden“, so Lippert.