In Düsseldorf holen sich Borger/Sude den Feinschliff für die Olympischen Spiele

Mythos Olympia – Karla Borger und Julia Sude, die für die DJK TuSA 06 Düsseldorf starten, sind vom Deutschen Volleyballverband (DVV) inzwischen offiziell für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind die gesammelten Punkte auf der World Tour, die in die olympische Rangliste einflossen. Insofern konnten sich die beiden schon länger auf die Teilnahmetickets freuen. In Düsseldorf wollen sich Borger und die Friedrichshafenerin Sude die letzte Wettkampfhärte vor der Reise nach Japan holen.

„Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man die offizielle Mitteilung liest. Dem großen Traum wieder ein Schritt näher“, sagt Julia Sude, für die der Start in Tokio der erste olympische Auftritt sein wird. „Es hat einfach einen anderen Charakter, als sich immer wieder die Punkte auszurechnen, was man natürlich sowieso macht“, ergänzt Karla Borger, die ihre Premiere bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro an der Seite von Britta Büthe mit dem neunten Platz abschloss.

Eine virusbedingt um ein Jahr verlängerte Qualifikation geht erfolgreich zu Ende. Konstante Leistungen auf der World Tour vor dem Ausbruch der Pandemie unter der sportlichen Leitung von Burkhard Sude schafften die Grundlage. Neue Impulse in der an Turnieren mageren Phase während der Pandemie durch Trainer Thomas Kaczmarek ließen die Qualifikation für die deutschen Meister 2019 erfolgreich beenden. „Die Nominierung für Olympische Spiele freut mich für jeden Sportler, der sich das erarbeitet hat. Für viele geht da ein großer Traum in Erfüllung. So war das auch in meiner aktiven Zeit“, sagt Kaczmarek, der als Trainer zu seinen ersten Spielen fliegen wird. Die offizielle Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund steht noch aus, sollte aber eine Formalie sein.

Doch ausruhen kommt für Borger/Sude laut Mitteilung nicht in Frage. Es wird weiter am Feinschliff gearbeitet. Da kommen die schnell aus dem Boden gestampften Qualifikationsturniere für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand, die traditionsgemäß am ersten Septemberwochenende stattfinden, gerade recht. Nachdem der nationale Verband aus mehreren Gründen die German Beach Tour absagte, sprang eine Handvoll ehrenamtlich Tätiger ein, um dennoch eine Turnierserie auf die Beine zu stellen. Befeuert mit neuem Elan und gemeinsam mit dem DVV geht diese Serie als „Qualifiers Timmendorfer Strand“ an den Start. Am vergangenen Wochenende war der Start in Düsseldorf, auch die zweite Station ist an diesem Wochenende in Düsseldorf.

„Das ist ein super Alternative für uns, weil der Terminkalender schon länger relativ leer ist. So viele Möglichkeiten haben wir nicht, um Spielpraxis zu sammeln“, sagt Borger. Das sieht auch Kaczmarek so: „Zu viel gespielt hat man nicht, erst recht nicht in den vergangenen zwei Jahren.“