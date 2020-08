In diesem Jahr läuft jeder für sich allein

Der Häfler Firmenlauf ist im sonst üblichen Format in diesem Jahr coronabedingt nicht umsetzbar. Die Veranstalter planen daher ein neues Veranstaltungsformat: einen virtuellen Firmenlauf. Die Teilnehmer können bei der Online-Anmeldung zwischen der Teilnahme auf Zeit mit der App „viRACE“ oder der freien Distanz ohne Zeitnahme wählen. Dank GPS-Tracking kann man die Zwischenergebnisse seiner ausgewählten Kollegen und Freunde mitverfolgen. Wer am Live-Event auf Zeit teilnehmen möchte, startet am Freitag, 2. Oktober, um 17.30 Uhr und absolviert die Firmenlauf-Distanz von 5,5 Kilometern auf einer Strecke seiner Wahl. Die Anmeldung erfolgt unter www.firmenlauf-fn.de. Danach werden die Virtual-Runner in der kostenlosen App viRACE für den Firmenlauf freigeschaltet. Die freie Distanz ohne Zeitnahme können Teilnehmer flexibel zwischen Donnerstag, 1. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober, auf einer frei gewählten Distanz starten. Die zurückgelegte Strecke wird über eine beliebige Laufapp oder Fitness-Uhr getrackt und im Nachgang per E-Mail beim Veranstalter eingesendet. Die Teilnahmegebühr beim virtuellen Firmenlauf beträgt 16 Euro pro Person zuzüglich Mehrwertsteuer. Foto: NplusSport