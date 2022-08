In die Traumwelt rein – aus der Traumwelt raus

Gemalte und gezeichnete Bilderwelten sind in Galerie Kunsthaus Caserne in der Ausstellung „Traumwandeln“ zu sehen und zu erleben. Die Künstlerinnen Mathilde Recksiek aus Sigmarszell und Dagmar Reiche aus Lindau zeigen ihre Werke. Die Vernissage ist am Freitag, 9. September, um 19 Uhr. Brigitte Meßmer vom Galeriekreis eröffnet die Ausstellung, zur Einführung geben die Künstlerinnen im Dialog Einblicke in ihre Ausstellung.

Oft ist das Leben wundersam und skurril. Warum sollte Kunst das nicht auch sein? Manchmal müsse man durch Träume wandeln, um Abstand und Antworten zu finden. Kunst will nun hier genau das bieten: sich in Traumwelten begeben, sich überraschen lassen, den stillen Geheimnissen nachgehen und Stimmungen spüren. Dann, wie nach einem seltsamen Traum, sich die Augen reiben und wieder ins quirlige Jetzt einsteigen. Sich dabei ein bisschen verwandelt fühlen und etwas von der Magie der Träume und ihrer Selbstverständlichkeit in den Alltag hinüberretten.

Die beiden Künstlerinnen Mathilde Recksiek und Dagmar Reiche laden ein, sich auf ihre unterschiedlichen gezeichneten und gemalten Bildwelten einzulassen. Mit zartem Strich und oft sanften Farben bannen sie auf Papier, Holz und Leinwand, was sie beim Wandeln durch ihr Inneres entdecken – sowohl spontan, fast nebenbei aus dem Tintenstift oder Pinsel geflossen, wie auch Schicht um Schicht mit Acrylfarben auf- und abgetragen. Vor allem Mensch-Tier-Wesen und Landschaften sind zu sehen. Doch da gibt es nicht nur Helles, Schönes. Nicht selten versteckt sich auch Kurioses, es lauern Schatten und Andeutungen, die zum nochmaligen Hinschauen verführen.

Matilde Recksiek lebt in Sigmarszell und arbeitet als Künstlerin (BBK) und Kunstherapeutin. Ihre künstlerischen Hauptschwerpunkte sind Zeichnungen und Textilkunst. Die Arbeit mit der Linie ist ein wichtiges Merkmal in ihrem Werk. Auch wenn die Farben meist eher zart sind, sieht man den Arbeiten an, dass sich die Künstlerin jahrelang mit der Form- und Farbgestaltung beschäftigt an. Fast täglich greift sie zum Zeichenstift und gibt ihren wundersamen Wesen die Möglichkeit, spontan aufs Blatt zu finden. Die Werke entstehen auf Reisen, aber auch in ihrem Haus, das abgelegen am Waldrand steht. Ihr bevorzugter Stift für den Erstentwurf ist der Rapidograph. Zuhause im Atelier überarbeitet und koloriert sie dann mit Pastellkreide, Bunt- und Filzstiften, Aquarellfarben.

Dagmar Reiche ist Künstlerin (BBK) und Grafikerin (MA) in Lindau. Sie interessiert sich für das Verhältnis zwischen dem Menschen, der Landschaft und der Natur, die Begegnungen der einzelnen Elemente und die Form deren Kommunikation. Sie untersucht die Schnittstellen, an denen die Realität auf Geheimnisse trifft. Das Spiel zwischen Licht und Schatten, das Spannung erzeugt. Stille, die nie ganz zur Ruhe kommt, sondern Energie in sich birgt, aus der sich Kraft schöpfen lässt. Sie spannt bei ihrem kreativen Schaffen den Bogen von Gegenständlichem zu Abstraktion, von Linie zu Fläche, von Malerei zu Arbeiten mit Papier. Verschiedene Materialien dienen ihr dabei als Experimentierfeld, um das auszudrücken und zu vermitteln, was sie möchte.