In die Schaltschränke von Ampeln an der L 328 B sind Löcher gebohrt worden

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 22. und Montag, 26. Oktober die Elektroschaltschränke der neuen Ampelanlagen an der L 328 B zwischen Efrizweiler und Spaltenstein beschädigt. Es wurden mehrere Löcher in die Kunststoffgehäuse gebohrt, wodurch Feuchtigkeit an die Elektronik gelangt ist und die Ampelanlagen ausgefallen sind, erklärt das Landratsamt. Neben einem Sachschaden von rund 1200 Euro haben der oder die Täter auch die Sicherheit der am Verkehr teilnehmenden Menschen gefährdet, heißt es weiter.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, bitte melden unter Telefon 07541 / 204 61 10 oder per E-Mail an: