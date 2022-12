An Heiligabend kommen sieben Christkinder zur Welt

Während im Klinikum Friedrichshafen dieses Jahr am Heiligen Abend nur ein Baby das Licht der Welt erblickte, sind es im Kreißsaal der Klinik Tettnang gleich sechs Christkinder gewesen. „Irgendwie wollten die alle am 24. Dezember auf die Welt“, berichtete Hebamme Meike Siegl, die seit mehr als 40 Jahren als Geburtshelferin in der Tettnanger Klinik arbeitet. Am ersten Weihnachtstag sei es wieder ganz ruhig gewesen,

Den Anfang des Geburtsreigens machte laut Mitteilung des Medizin-Campus Bodensee (MCB) die kleine Natasha Czörgö im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen. In den frühen Morgenstunden des Heiligen Abends, nämlich um 0.53 Uhr, tat sie ihren ersten Schrei und bereitete ihre Eltern Ildiko Hochrein und Richard Czörgö das größte Glück. Für das Paar ist es das erste Kind. „Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was wir jemals in unserem Leben bekommen haben“, betonte der stolze Vater.

Die kleine Malea Begger kommt pünktlich zum errechneten Geburtstermin an Heiligabend in der Klinik Tettnang zur Welt. (Foto: MCB)

Zwölf Tage Zeit gelassen

Für den Fototermin hatte er extra einen süßen kleinen Strampelanzug mit Weihnachtsmotiven mitgebracht, aber beim ersten Anhalten erweist sich dieser als deutlich zu groß für sein 51 Zentimeter großes und 4090 Gramm schweres Töchterlein. Eigentlich sollte die kleine Natasha am 12. Dezember zur Welt kommen, aber sie hat sich noch etwas Zeit gelassen, berichteten ihre aus Ungarn stammenden Eltern. „Vielen Dank an das Kreißsaalteam für die tolle Unterstützung. Es hat alles super geklappt, es war wunderschön“, sagt Richard Czörgö laut Mitteilung, während seine Augen liebevoll auf seiner Tochter ruhten.

Heiligabend um 0.53 Uhr erblickt die kleine Natasha Czörgö im Klinikum Friedrichshafen das Licht der Welt. Ihre Eltern Richard Czörgö und Ildiko Hochrein sind überglücklich. (Foto: MCB)

Eine exakte Punktlandung legte die kleine Malea hin. Ihre Mutter Sarah Begger brachte sie genau zum errechneten Termin am 24. Dezember im Kreißsaal der Klinik Tettnang zur Welt. Um 9.37 Uhr konnte sie ihre 52 Zentimeter große und 3660 Gramm schwere Tochter in die Arme schließen. Für die junge Frau ist es das erste Kind.

Kleine Karla macht den Abschluss

Auch Katharina und Gian- Luca Zamarco wurden an Heiligabend das erst Mal Eltern. Um 16.29 Uhr erblickte ihre 50 Zentimeter große und 2655 Gramm schwere Tochter Pia Marie das Licht der Welt. „Eigentlich war der 31. Dezember der errechnete Termin, aber Pia Marie wollte unbedingt ein Christkind werden“, erzählte der stolze Vater. Er und seine Frau fühlten sich in der Klinik Tettnang bestens aufgehoben, heißt es. „Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen. Das ist wirklich ein Spitzenteam hier. Es hat alles gepasst. Wir sind super zufrieden“, berichtete Gian- Luca Zamarco.

Dankbar und glücklich sind auch Miriam und Daniel Amann. Ihr Sohn Josef Enno wurde um 18.50 Uhr geboren. Der 51 Zentimeter große und 3305 Gramm schwere Junge ist das erste Kind des jungen Paares. „Es war schon immer im Gespräch, dass es vielleicht ein Christkind wird, aber dass es dann tatsächlich der 24. wird, hätte ich doch nicht gedacht“, erzählte Miriam Amann. Obwohl ihr kleiner Josef Enno ein Sternenguckerkind war, konnte sie ihn auf natürlichem Weg zur Welt bringen. Neben zwei weiteren Jungen kam an diesem Heiligabend mit der kleinen Karla um 20.26 Uhr das letzte Christkind in der Klinik Tettnang gesund und munter zur Welt.