In der Kinderstadt ist der Bürgermeister gewählt

130 Kinder von sechs bis 13 Jahren machen in diesem Jahr bei der Kinderspielstadt Friedrichshafen in den Pfingstferien mit. Die Ferienbetreuung, die es seit 2004 gibt, wird vom Spielehaus organisiert. Am Mittwoch durften die Kinder ihren eigenen Bürgermeister und Gemeinderat wählen.

Auf dem Gelände des Spielehauses steht in den Schulpfingstferien wieder eine Mini-Stadt, bei der die Kinder lernen wie das Erwachsenenleben so funktioniert. Als Polizist, Schreiner, Gärtner oder beim Arbeitsamt, können die Kinder ihr eigenes Geld verdienen. Die Währung in der Kinderspielstadt heißt „Zepp“. Mit ihr können sich die Kinder besondere Leckereien, Säfte oder Dinge von anderen Firmen in der Mini-Stadt kaufen. Dabei funktionieren viele Dinge im sogenannten Mini-FN ähnlich wie im echten Friedrichshafen. Will ein Kind beispielsweise eine eigene Firma in der Kinderspielstadt gründen, muss es einen Antrag dafür stellen und bekommt einen Gewerbeschein. Will es Geld anlegen, kann es zur Bank gehen und bekommt Zinsen dafür.

Azubis machen die Verwaltung

Das ist auch der Grund, warum das Spielehaus für die Kinderstadt mit Auszubildenden der Stadtverwaltung zusammenarbeitet: „Die Azubis können ihre Erfahrungen, die sie bei der Ausbildung gemacht haben, in der Kinderstadt einfach in die Praxis umsetzen“, sagt Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der „Erwachsenen“ Stadt Friedrichshafen. Margret Beck, Leiterin des Spielhauses und Organisatorin der Kinderspielstadt ergänzt: „Die Auszubildenden kennen sich sehr gut mit der Verwaltung aus. Außerdem ist es wichtig, dass sie unsere Arbeit beim Spielehaus und Spielebus kennenlernen, weil wir zukünftige Kollegen sind.“

Besonders wichtig war am Mittwoch die Wahl der Bürgermeister und des Gemeinderats in der Mini-Stadt. Sechs Kinder wollten Schultes werden, sechs weitere Gemeinderat. Sie haben Wahlkampf gemacht und sollten Reden halten. Auch die Wahl verlief wie in einer richtigen Stadt: sie war geheim, bei der die Kinder in kleinen selbst gebastelten Wahlurnen ihr Kreuz machen durften.

Niklas setzte sich durch und ist nun Bürgermeister für eine Woche. Abigayil ist seine Stellvertreterin und hat schon große Pläne: „Wir wollen, dass die Geldverteilung gerechter wird. Manche Kinder haben nur 10 Zepps während andere schon 100 haben.“ Max, der für den Gemeinderat gewählt wurde, ergänzt: „Ich will mich für Hartz IV in der Kinderspielstadt einsetzen.“

Das Jahresthema des Spielehauses sind Kinderrechte. Für Margret Beck ist die Bürgermeisterwahl und die Gemeinderatswahl in der Kinderstadt ein Paradebeispiel dafür. Laut ihrer Aussage würden die Kinder lernen, was Demokratie ist, wenn auch im kleinen Rahmen.