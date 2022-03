In der Innenstadt plätschert das Wasser zuerst

Der Frühling erwacht und auch die Brunnen in der Stadt werden wieder in Betrieb genommen. In der Innenstadt sollen sie ab 11. April wieder plätschern, soweit dies witterungsbedingt möglich ist, da es Anfang April noch zu Nachtfrösten kommen kann. Anschließend werden die Brunnen im Außenbereich in Betrieb genommen. Das Wasser des Brunnens in Ailingen-Berg wird wie jedes Jahr wegen des Osterschmucks bereits zum Palmsonntag am 10 April fließen. Das Einsetzen der Zeppelin-Seefontäne ist, abhängig vom erforderlichen Mindest-Wasserstand von rund 3,20 Metern, für Mitte Mai vorgesehen.