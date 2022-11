In der Halloween-Nacht: Jugendliche bewerfen Polizisten mit Eiern und Steinen

Etwa 20 Jugendliche haben in der Halloween-Nacht die Polizei auf Trab gehalten. Die Polizisten wurden dabei sogar mit Eiern und Steinen beworfen.

Wie es vonseiten der Polizei heißt, rückten die Beamten am Montag gegen 21.25 Uhr in die Bodelschwinghstraße in Friedrichshafen aus. Anwohner hatte nicht nur über Lärmbelästigungen geklagt. Die Jugendlichen warfen mit Eiern und steckten eine Matratze sowie einen Mülleimer in Brand.

Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, wurden sie ebenfalls mit Eiern und Steinen beworfen.

Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Das gelang aber nicht allen: einige Beteiligte wurden geschnappt.

Die kleineren Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht, der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.