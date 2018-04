In der Fußball-Kreisliga B4 gibt es einige Aufstiegskandidaten

Sechs von elf Mannschaften der Fußball-Kreisliga B4 können sich acht Spieltage vor Rundenende noch berechtigte Hoffnungen auf einen der beiden vorderen Plätze machen. „Schuld“ an dieser spannenden Situation ist der SV Tannau, der am vergangenen Sonntag durch seinen 2:1-Auswärtssieg beim bisherigen Spitzenreiter FV Langenargen dafür gesorgt hat, dass der FVL in der Führungsrolle nicht mehr einsam seine Kreise ziehen kann.

„Wir müssen und werden am Sonntag beim TSV Oberreitnau mutiger auftreten, als wir dies gegen den SV Tannau gemacht haben“, sagt Langenargener Trainers Michael Wölfe vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünften. Seine spielstarke Mannschaft müsse „Spiele nicht nur verwalten, sondern mehr Druck auf das gegnerische Tor erzeugen“. Wölfe, der am Sonntag aufgrund einer familiären Verpflichtung an der Linie von seinem Co-Trainer Christian Regler vertreten wird, rechnet fest damit, dass sein Team diese Forderung auch umsetzen wird.

Lukas Waggershauser, Trainer des neuen Tabellenführers SV Tannau, sieht das Gastspiel beim SV Ettenkirch keinesfalls als leichte Aufgabe an – auch wenn der SVE mit einem sehr dünnen Unentschieden beim Vorletzten SGM Hergensweiler/Niederstaufen sich nicht mit Ruhm bekleckert hat.

Kosova erwartet Kehlen II

Der in der Liga als heimlicher Favorit gehandelte FC Kosova Weingarten hat es auf eigenem Platz mit der Landesliga-Reserve des SV Kehlen zu tun. Abgesehen vom Ausrutscher bei der TSG Lindau-Zech überzeugen die Weingärtler mit einer konstant guten Leistung. Der SV Kehlen II wird nur dann eine Gewinnchance haben, wenn die starken Einzelspieler des FC Kosova nicht zu einer geschlossenen Mannschaftsleistung finden.

Die gern unterschätzte TSG Lindau-Zech liegt mit einem Spiel weniger mit sieben Punkten Rückstand auf Platz eins noch aussichtsreich auf dem sechsten Rang. Das Team wird sich die Chance nicht nehmen lassen, die drei Punkte beim Vorletzten SGM Hergensweiler/Niederstaufen mitzunehmen, um so den Anschluss nach oben zu halten.

Der immer noch sieglose SC Bürgermoos hofft, auf eigenem Platz gegen den Drittletzten TSV Schlachters II endlich zu einem ersten Erfolgserlebnis kommen zu können.

Und der aktuell Viertplatzierte TSV Eschach II ist spielfrei und wünscht sich, dass die Mitbewerber um die Spitzenplätze Federn lassen.