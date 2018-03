In der Fußball-Kreisliga A2 soll wieder der Ball rollen

Auch den Amateurfußballmannschaften in der Kreisliga A2 hat das Wetter im vergangenen November einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Entsprechend umfangreich fällt nach der Winterpause nun die Anzahl an Nachholterminen aus. Wegen des dichten Terminkalenders werden die im Herbst ausgefallenen Partien teilweise erst zu Pfingsten neu angesetzt. Fünf Spiele stehen schon an diesem Wochenende an.

Jedoch bleibt, mit Blick auf die Wetterprognose für Samstag, 17. März, und vor allem Sonntag, 18. März, noch abzuwarten, welche Begegnungen tatsächlich abgehalten werden können. Mit Sicherheit ausgetragen wird wohl das Spiel der Landesligareserve des VfB Friedrichshafen gegen den aktuellen Tabellenzweiten SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz. Wobei die beiden Vereine kurzfristig das Heimrecht getauscht und den Spieltermin von 13.15 Uhr auf den späten Samstagnachmittag verlegt haben. Beginnen wird diese A2-Partie um 17.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Häfler Zeppelin-Stadion. Ziemlich klar ist auch, dass das Spiel des SC Friedrichshafen, der am Sonntag (ab 15 Uhr) den Tabellendritten SV Achberg empfängt, über die Bühne gehen wird – verfügt doch auch der Häfler Sportclub über ein Kunstrasengelände. Zudem kicken der TSV Eriskirch bei der Spielvereinigung Lindau und der VfL Brochenzell beim SV Oberteuringen.

Ausfallen hingegen wird die Partie der SGM Fischbach/Schnetzenhausen beim TSV Neukirch. Kurzfristig lohnt am Wochenende ein Blick auf die Homepage des Amateurfußballportals (www.fupa.net/oberschwaben), ob und welche Spiele kurzfristig noch abgesagt werden.