In der Friedrichstraße wird bald alles anders

Das war ein Einsehen in diesem Gemeinderat, das bemerkenswert ist. Zwar nicht die optimale Lösung, aber eine Verbesserung werde man schaffen. So sagte es eingangs der Oberbürgermeister, und dem entsprachen die Fraktionen – außer der FDP. Die sagte „Nein“, weil die Fahrbahn, die geopfert wird, nun dem nördlichen Bürgersteig und nicht den Radfahrern zur Verfügung gestellt werde.

Wenn es aber doch darum geht, diese Straße endlich attraktiver zu machen, den Geschäftsleuten dort mehr Publikum zu bringen und die Aufenthaltsqualität ebenfalls zu erhöhen, dann geht das eben weder durch vorbeifahrende Autos noch Radfahrer. Da müssen dann die Flächen für die Fußgänger größer werden.

Und die Radfahrer?

Was die Radfahrer angeht, so wird die Verkehrsführung in der Tat spannend. Alle fahren auf der Straße. Geht gut, solange man Rücksicht nimmt. Darauf haben viele Ratsmitglieder verwiesen. Die Friedrichstraße wird zum Experimentierfeld. Nur sei der Hinweis gestattet, dass man mit eben dieser Rücksichtnahme auf der Uferpromenade auch Fußgänger und Radfahrer hätte nebeneinander leben lassen könnte.

Der Ernstfall zwischen Rad und Auto dürfte problematischer werden als der zwischen Fußgänger und Radfahrer. Wir glauben aber gerne an Rücksicht und ein Miteinander – und sind gespannt, was dann nach dem Provisorium kommt.