Am Freitagabend hat im voll besetzten Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses in Friedrichshafen eine Lesung der besonderen Art stattgefunden. Volker Klüpfel und Michael Kobr stellten neben ihren schriftstellerischen ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis und unterhielten ihr Publikum mit einem bunten Programm rund um ihre Romane.

Im flotten Wechsel zwischen ihren beiden im März erschienenen Werken „In der ersten Reihe sieht man Meer“ und „Himmelhorn“ sorgten sie von Anfang an für viele Lacher, schon bald flossen die ersten Lachtränen. Klüpfel und Kobr sind seit ihrer Schulzeit befreundet und das merkt man: Ob sie sich gerade etwas zu dramatisch sticheln oder aber wechselweise aus den beiden Romanen lesen, sie befinden sich klar erkennbar auf derselben Wellenlänge. „Das schnucken wir aus“, beschließen sie schnell, um festzulegen, welcher der beiden Romane zuerst gelesen wird.

Schnick-Schnack-Schnuck

Als komisches Zwischenspiel dient ihr Knobeln, das immer neue bekannte und unbekannte Formen annimmt, bis hin zum rein mentalen „Schnick-Schnack-Schnuck“, mehr denn als echte Festlegung einer Reihenfolge, denn die beiden Bücher werden so oder so im gleichmäßigen Wechsel gelesen. Während es sich bei „Himmelhorn“ um eine Fortsetzung der bekannten Kluftinger-Krimireihe handelt, nimmt „In der ersten Reihe sieht man Meer“ das Publikum mit auf eine kleine Zeitreise, auf eine Italienreise in den 80er-Jahren, die gespickt ist von autobiografischen Momenten der beiden. Alte Fotos aus besagter Zeit machen die Lesung hier angenehm persönlich, ohne dass sie etwas an Humor einbüßen müsste.

Eigenheiten deutscher Urlauber, Sprachschwierigkeiten und besonders viele Vorurteile gegenüber den „Spaghettis“ machen das Gesamtbild komplett. Auch als Running Gag passend zur Zeitreise fungieren die Schleckmuscheln, die Klüpfel großzügig ans Publikum verteilt, damit dieses ihm entgegen Kobrs Meinungen recht gibt.

Kommissar Kluftinger jedenfalls hat es mit einem kuriosen Fall zu tun: Leichen in historischen Gewändern. Außerdem versucht er, sich mit der neuen Technologie – genauer: E-Bikes, Smartphones und virtuellen Aktien – anzufreunden. Da geht es um „Bitte nicht berühren“-Apparate fürs Internet, die unbekannte Frau namens „Silvie“ (die eigentlich lediglich als Computerstimme Siri für die Sprachsteuerung von Applegeräten zuständig ist) und „Sparkassenbüchle“. Gewohnt witzig, gern auch ein bisschen schwarzhumorig nehmen die beiden so alltägliche Themen verpackt in einen spannend-komischen Kriminalroman aufs Korn.

Zwischenapplaus folgt auf Zwischenapplaus, das Publikum ist bis zuletzt hellwach und voll dabei und hat am Ende eines überaus kurzweiligen Abends, der wenig mit einer klassischen Lesung gemein hatte, mit Sicherheit seine Lachmuskeln bestens trainiert.