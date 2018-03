In der Endlosschleife bürgerlicher Scheinmoral

Wenn ein Schauspieler vor der Vorstellung vor die Bühne tritt, um dem geneigten Publikum etwas erzählen zu müssen, ist das in der Regel kein gutes Zeichen. Sagt der Diener im Livree – und tut das Gleiche immer und immer wieder. Der Herr des Hauses ist zu dieser Zeit noch verkatert und weiß nicht so recht, wie ihm geschieht. Hat die Nacht mit früheren Schulkameraden verbracht, kann sich nicht mal erinnern, wie und wann er ins Bett gekommen ist, geschweige denn mit wem. Nichts besonderes. Ein ganz normales Ehemaligentreffen, von dem die liebende Ehefrau eigentlich nichts zu wissen braucht. Kann doch keiner ahnen, was sich daraus entwickelt.

Das Staatsschauspiel Dresden mit „Die Affäre Rue de Lourcine“ im GZH. 100 Minuten, in denen man Tränen lachen oder der Kloß im Hals stecken bleiben kann. Oder vielleicht passiert sogar beides. Eine „Komödie mit Musik“, bei der das Musikalische eine bescheidene Nebenrolle spielt. Es geht um den Angriff auf die Lachmuskeln – und dafür ist in diesem Einakter von Eugène Labiche in der deutschen Bearbeitung von Elfriede Jelinek fast jedes Mittel recht. Keine Angst, es wird nicht unter Niveau gespielt, es geht nicht unter die Gürtellinie. Es geht auch nicht darum, ob der gute Lenglumé und sein Kumpel Mistingue im Suff womöglich ein armes Kohlenmädchen umgebracht haben, so wie es die Zeitung an diesem Morgen berichtet. Aufklärung, Schuld, Buße? Blödsinn. Also ob das jemanden interessieren würde. Moral hin oder her. Es gilt, die kohlenschwarzen Hände in Unschuld zu waschen und die weiße Weste zu bewahren – koste es, was es wolle. Die Endlosschleife der bürgerlichen Scheinmoral kann also beginnen.

Her mit den Slapsticks, her mit Kalauern aller Couleur. Dafür lässt die Regie von Michael Talke jede Menge Raum. Torsten Ranft als Lenglumé und David Kosel als Mistingue geben Laurel und Hardy, lassen an Buster Keaton wie an Otto Waalkes erinnern, natürlich auch an Louis de Funès. Und sie tun es durchaus gut. Haben Wienerisch wie Sächsisch bestens drauf. Thomas Eisen als Vetter Potard kommt als Dracula daher und ist doch ein schussliger, aber liebenswerter Trottel, der keinen, aber auch gar keinen Stein auf dem anderen lässt. Bleibt Ursula Hobmair in der Rolle der Dame des Hauses nichts anderes übrig, als stets kopulationsbereit und einem billigen Vergnügen mit wem auch immer nicht abgeneigt zu sein. Lukas Rüppel hat als Diener Justin aber auch sonst die täglichen Abläufe bestens im Griff. Nicht zu vergessen das „Kohlenmädchen“ Claudia Korneev. Sie ist das verkörperte schlechte Gewissen, das – tot oder nicht tot – omnipräsent zu sein scheint.

Rülpsgeräusche und Beethoven

Hört man unter all den Dissonanzen und Rülpsgeräuschen womöglich ein wenig Beethoven? Kann sein. Also noch mal alles auf Anfang und die Szene nochmal gespielt. Und nochmal. Und nochmal. Wer fällt, steht auf und fällt wieder. Und wieder. Rücksichtslos? Furchtlos? Gehörlos oder ohne Trost? Egal. Der rote Faden in Form von Déjà vus ist da und er wird nicht losgelassen, auch wenn er die Gestalt eines sündenroten Damenschlüpfers annimmt. Auch wenn der häusliche Salon längst zum Schlachtfeld geworden ist, man läuft immer noch durch die Schrankwand und der ¾-Takt geht weiterhin bitter süß von den Lippen.

Jetzt bleibt aber nichts andres übrig, als den Vetter und den Diener als lästige Mitwisser zu beseitigen. Aber selbst in dieser vergleichsweise einfachen Übung versagt der gute Lenglumé. Was aber, wenn sich am Ende herausstellt, dass die Zeitung mit der Todesmeldung uralt ist und dass die eigenen schwarzen Hände nur daher rühren, weil man im Vollrausch kurzzeitig in einen Kohlenkeller eingesperrt wurde. Dann ist guter Rat teuer. Oder aber Zeit für die finale Erkenntnis „Ist’s vorüber, lacht man drüber. Lachen ist gesund.“

Dem ist eigentlich an einem schlussendlich doch köstlichen Theaterabend nichts mehr hinzuzufügen.