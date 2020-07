In der Adelheidstraße fliegen die Fäuste

In der Adelheidstraße ist es am Montag gegen 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und zwei Männern im Alter von 20 und 21 Jahren gekommen. Nachdem zunächst die beiden jungen Männer in Streit geraten waren und sich gegenseitig schlugen, griff laut Polizeibericht der hinzukommende Jugendliche in das Geschehen ein. Er hielt den 21-Jährigen an den Armen fest, während der 20-Jährige weiter auf seinen Kontrahenten einschlug. Der 20-Jährige musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine ärztliche Versorgung des 21-Jährigen war nicht erforderlich. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.