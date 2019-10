In den Ferien Nähen, Häkeln oder lieber Mathe-Nachhilfe?

Die VHS Friedrichshafen bietet ein vielseitiges Alternativprogramm für Schüler in den Herbstferien an. Anstatt pausenlos am Handy zu hängen oder sich zu langweilen, können Jugendliche ab zehn Jahren eine trendige Tasche häkeln oder ein cooles Shirt nähen. Handarbeiten und Selbstgefertigtes sind inzwischen wieder angesagt, schreibt die VHS in einer Ankündigung.

Der Zeichenworkshop und der Kochkurs sind bereits ausgebucht. Plätze gibt es aber noch im Häkelworkshop, der gleich am Montag, 28. Oktober, von 14 bis 16.15 Uhr startet. Es werden tolle Körbe gemacht, ideal zum Aufbewahren von kleineren Gegenständen (Schmuck, Schminke etc.) und sind ein Blickfang in jedem Kinderzimmer. Zusätzlich lernen die Jugendlichen Häkeltaschen zu fertigen in modernen Farben – davon kann man nie genug haben, sei es für das Handy, zum Sport oder zum Shoppen, heißt es in der Ankündigung weiter. Einen Eindruck, wie vielfältig die Möglichkeiten des Häkelns sind, können interessierte auf dem Instagram-Profil der Kursleiterin (@tati.haekelt) sehen.

Am Dienstag, 29., und Mittwoch, 30. Oktober, findet von 10 bis 14 ein zweitägiger Nähworkshop statt, auch für Schüler ab zehn Jahren. Dieser Kurs vermittelt den Jugendlichen das Nähen mit der Nähmaschine und andere Grundfertigkeiten, wie das Zuschneiden und die Arbeit mit dem Bügeleisen. Damit sie schnell Erfolgserlebnisse haben, werden alle erlernten Handgriffe gleich an einem praktischen Beispiel angewandt: Nach einem vorgegebenen Schnittmuster wird ein Kuscheltier oder eine Tasche, ein Rock oder ein Pullover genäht. Eigene Vorlagen und Nähprojekte können mitgebracht werden.

Keine Lust auf nähen oder häkeln und in Mathe etwas hinten dran? Die Ferien können auch dazu genutzt werden, etwas Stoff aufzuholen. Frau Löhle, Gymnasiallehrerin in Mathe, bietet in ihrem „Mathe-Auffrischungskurs“ Übungen zum Abitur-Stoff für Schüler der Klasse zwölf an. Kostengünstig kann an vier Vormittagen, von Montag bis Freitag, 28. bis 31. Oktober, von 8.30 bis 12.30 Uhr in einer kleinen Gruppe geübt werden. Inhalte sind in der Analysis Differenzialrechnung (Ableitungen, Extremwerte, Wendepunkte, Funktionsklassen) und Integralrechnung (Stammfunktionen, Flächenberechnung, Rotationskörper) sowie analytische Geometrie (Geraden, Ebenen, Lagebeziehungen, Lineare Gleichungssysteme).