In den Fasnetsferien ins Schulmuseum

Es wird höchste Zeit, mal wieder die Würfel klackern und gemeinsam die Spielfiguren tanzen zu lassen, heißt es in einer Mitteilung des Schulmuseums. Seetroll Comics und Spiele und das Schulmuseum laden am Donnerstag, 3. März, ab 15 Uhr alle Menschen von 4 bis 99 Jahren zu einem offenen Spielenachmittag ins Schulmuseum ein. Doch bevor die Spielbretter ausgebreitet werden, geht es erst in die Tiefen des Museumsdepots: Um 14 Uhr bietet das Museumsteam besondere Einblicke in die Depotschätze und zeigt, womit die Kinder anno dazumal gespielt haben.

Nach diesem einstündigen Ausflug in die Geschichte des Spiels heißt es dann ab 15 Uhr: Ran an die Spieleklassiker und neuen Knobeleien. Sebastian „Neffs“ von Seetroll Comics und Spiele hat spannende Neuigkeiten ausgesucht und wird sie gerne allen Spielefreunden erklären und anspielen. Wer mit seinen Freunden das eigene Spiel mal woanders spielen mag, bringt sie einfach mit ins Schulmuseum.

Um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher so gut wie möglich zu gewährleisten, gilt die 2G-Regel – auch für Kinder!