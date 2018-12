In Bunkhofen sind selbst die Gehwege zu schmal

Die Anliegerstraße durch Bunkhofen beschäftigt die Menschen, die dort wohnen sehr. Doch nicht nur der Umstand, dass hier unberechtigt viel zu viele Autos fahren, sorgt Marisa Hoher, sondern auch die zu schmalen Gehwege. Dadurch werde Bunkhofen für Kinder zu gefährlich. Außerdem gebe es dadurch kaum Raum, um Nachbarn zu begegnen, einen Spielplatz gebe es auch keinen.

Die Verkehrsbehinderung durch die Baustelle in Ailingen ist Geschichte, die Fahrzeuge, die das Nadelöhr am Ailinger Restaurant Alpha meiden wollten, und Bunkhofen nutzten, sind auch nicht mehr da. Viel ruhiger ist es hier trotzdem nicht. Noch immer ist Bunkhofen Schleichweg und Ausweichstrecke für viele, die hier nicht wohnen und damit aus Richtung Teuringer Straße auch gar nicht durchfahren dürften.

Die Stadt will den Anliegerstatus dieser Straße überprüfen, weil der Grund, weswegen hier eine Sperrung nur in eine Richtung eingerichtet worden ist, nicht mehr nachvollziehbar sei. Sollte die Stadt den Anliegerstatus aufheben, „wird es sicher nicht viel mehr Verkehr geben“, sagt Marisa Hoher.

Kein Raum für Kontakt

Sie beklagt vor allem, dass die Gehwege in Bunkhofen für kleine Kinder ungeeignet seien. Die sind abgesenkt und schmal. „Wenn ich mit Kinderwagen, anderem Kind auf dem Fahrrad und Hund unterwegs bin, ist das sehr gefährlich. Außerdem sind die Gehwege hier so unscheinbar, da begegnet man sich ja nicht mal mit den Nachbarn“, sagt sie und spricht damit fehlende Räume an, die soziale Kontakte ermöglichen würden. An vielen Stellen in Bunkhofen ragen die Grundstücke bis an die Fahrbahn heran, treffen kann man sich nur auf privatem Grund und Boden.

Eine Begegnung gibt es dann doch. Else Lang kommt, ihr Fahrrad schiebend, vom Einkaufen und trifft Marisa Hoher auf der Brücke über die Rotach. Hier passen Hund und Kinderwagen nicht nebeneinander her. Und die Begegnung funktioniert auch nur, wenn die Autos sich dann an den beiden vorbei schleichen. Das aber, so berichten sie, geschieht nur manchmal. „Meist rasen die hier durch, fahren zumindest viel zu schnell in der 30er-Zone“, sagt Marisa Hoher. Für sie sind Straße und Gehwege nicht ausreichend angesichts der Frequentierung dieser Straße. Sie hatte schon mal die Idee, einfach auf der Brücke einen Poller aufzustellen, damit es gar keinen Durchgangsverkehr mehr gibt. Aber das, so glaubt sie, „wird kaum auf große Gegenliebe bei den Nachbarn stoßen“.