Als Höhepunkt zum Ende der Tischtennissaison 2017/18 veranstaltet der Bezirk Allgäu Bodensee im Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern am Samstag sein Tischtennis Pokal-Endturnier in der Aulendorfer Schulturnhalle in der Schussenrieder Straße.

Zu diesem, auch Pokal Final Four für Aktive und Jugend genannten Turnier, haben sich während der gesamten abgelaufenen Saison 40 verschiedene 3er Mannschaften in den unterschiedlichsten Pokalspielklassen für die Endspiele hier in Aulendorf qualifiziert. Und so spielen an diesem Samstag jetzt die letzten vier den Pokalklassensieger 2018 aus.

Das Turnier steht unter der Leitung von Olaf Walschburger (Pokalspielleiter des Tischtennisbezirks Allgäu-Bodensee) und Chris Kratzenstein (stellvertretender Vorsitzender Sport) mit Unterstützung von Mitgliedern des Ausrichters.

Bereits um 10 Uhr starten die Jungen- und Mädchenklassen an 16 Tischen mit dem Turnier. Die Damen- und Herrenpokalklassen greifen ab 15.30 Uhr in das Geschehen ein. Schon ab 9 Uhr ist die Halle geöffnet.