In Ailingen steigt das Topspiel der Bezirksliga

Während die Damenmannschaften des FC Kluftern und des TV Kressbronn spielfrei sind, dürfen sich die Handballteams aus Ailingen und Friedrichshafen-Fischbach in eigener Halle der Unterstützung ihrer Fans sicher sein. Das absolute Spitzenspiel steigt dabei in Ailingen, wenn die TSG-Damen als Bezirksliga-Zweiter Spitzenreiter Lustenau empfangen. Die Begegnungen in der Übersicht:

HSG Friedrichshafen-Fischbach I - SC Vöhringen (Samstag, 17. März, 20 Uhr, Bodenseesporthalle Friedrichshafen): Mit einigen Baustellen, was den eigenen Kader betrifft, gehen die Landesliga-Handballer der HSG FF ins Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Vöhringen. „Vöhringen ist auf dem Papier klarer Favorit. Aber wir wollen uns nicht verstecken und mutig aufspielen“, betont HSG-Coach Rolf Nothelfer, der auf Markus Schöberl verzichten muss. Dafür hofft Nothelfer, dass Stefan Dohrn wieder rechtzeitig fit wird, und kann darüber hinaus auf die Unterstützung von Routinier Andreas Rohrbeck bauen. Mal schauen, ob dem abstiegsbedrohten Schlusslicht tatsächlich eine Überraschung gelingt.

TSG Ailingen - HC Lustenau (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Zur gleichen Zeit findet ein paar Kilometer weiter nördlich ein echtes Spitzenduell statt, wenn die Bezirksliga-Handballerinnen aus Ailingen (Zweiter) auf den punktgleichen Tabellenführer aus Lustenau treffen. Auch hier schiebt man die Favoritenrolle gerne den Gästen zu. Und das, obwohl die TSG seit November 2017 kein Spiel mehr verloren hat. Damit das auch so bleibt, bauen die Mädels des am Saisonende scheidenden Trainers Richard Darga (die SZ berichtete) auf die lautstarke Unterstützung ihres Anhangs. „Wir müssen die Abwehrleistung des letzten Spiels unbedingt bestätigen und werden alles tun, um unsere weiße Weste der letzten Monate zu behalten“, erklärt Darga, der hofft, dass sein Team die Pause der Vorwoche gut wegsteckt.

HSG Friedrichshafen-Fischbach I - SC Vöhringen (Samstag, 18.10 Uhr, Bodenseesporthalle): Bevor es die Herrenteams aus Friedrichshafen-Fischbach und Vöhringen um Landesliga-Punkte miteinander aufnehmen, stehen sich die Damenteams beider Vereine in der Bezirksliga gegenüber. Tabellenmäßig gehen hier jedoch die Gastgeberinnen als Favorit in den Vergleich – in dem es für die HSG-Damen als Dritter darum geht, den Kontakt zur Spitze zu halten, während Vöhringen als Sechster das Polster auf die unteren Ränge ausbauen könnte. „Wir wollen es besser machen als im Hinspiel. Ich sehe der Partie positiv entgegen“, sagt HSG-Coach Damir Turnadzic, der abermals mit verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hat. „Wenn wir es schaffen, den Schwung aus dem Kressbronn-Spiel mitzunehmen, in der Abwehr kompakt zu stehen und das Tempo hochzuhalten, ist ein Sieg in der eigenen Halle machbar“, so Turnadzic.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II - TSV 1848 Bad Saulgau II (Samstag, 16.20 Uhr, Bodenseesporthalle): Letzter gehen Erster heißt es am Samstagnachmittag in der Häfler Bodenseesporthalle, wenn die Zweite der Häfler Spielgemeinschaft in der Bezirksklasse der Männer auf die Reserve des Württembergligisten aus Bad Saulgau trifft. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre zweifelsohne eine echte Sensation – die HSG-Spielertrainer Klaus Schmidt zumindest nicht vollständig ausschließen möchte, wenn er zu Protokoll gibt: „Wir haben in den letzten beiden Spielen bewiesen, dass der Tabellenplatz zwar den Favoriten definiert. Aber mit einer guten Leistung immer etwas möglich ist.“ Gegen den Zweiten aus Wangen und Langenargen-Tettnang (Tabellenvierter) war es recht eng.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II - TV Weingarten II (Samstag, 14.30 Uhr, Bodenseesporthalle): Für die Reserve der Häfler Spielgemeinschaft in der Bezirksklasse der Damen geht es gegen die Zweite aus Weingarten um Punkte für den Klassenerhalt. Traditionell entscheidet sich die Aufstellung der Gastgeberinnen relativ kurzfristig, sodass Spielertrainerin Carina Pilsner im Vorfeld des Derbys erklärt: „Wir möchten versuchen, an die guten Leistungen der vergangenen beiden Partien anzuknüpfen, und werden dann schauen, was passiert.“ Das Hinspiel ging mit 26:13 an den TV Weingarten.

TSG Ailingen - Alpla HC Hard II (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Ailingen): Auf Wiedergutmachung sind die Kreisliga-A-Handballer aus Ailingen aus – so oder so. Denn nachdem die TSG in der Vorwoche bei Feldkirch II unterlag, möchte die Mannschaft von TSG-Coach Peter Rossi gegen die Reserve aus Hard Zählbares auf der eigenen Platte behalten. „Wir wollen die Schlappe aus dem Hinspiel ausgleichen, auch wenn wir ohne den einen oder anderen Stammspieler auskommen müssen“, betont Rossi, der auf die A-Junioren bauen kann.

TSB Ravensburg II - FC Kluftern (Samstag, 16 Uhr, Kuppelnauhalle in Ravensburg): Im Duell der Kreisliga-B-Tabellennachbarn werden die Gäste aus Kluftern den Versuch unternehmen, den Abwärtstrend zu stoppen. Doch Vorsicht: Bereits das Hinspiel zwischen beiden Teams war ein Duell auf Augenhöhe. Kurz vor Weihnachten setzten sich die FCK-Jungs knapp mit 17:15 durch.