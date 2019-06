In 14 Stunden 23 Auftritte: Rekordverdächtiger Spendenmarathon des Seehasen-Fanfarenzug

Unter dem Motto: „Musikalisch gemeinsam helfen“ hat der Seehasen-Fanfarenzug am vergangenen Samstag einen einzigartigen Spendenmarathon zu Gunsten des Kinderhospiz in Bad Grönenbach veranstaltet. Schon öfters hat der Fanfarenzug für diese Einrichtung Spenden gesammelt, doch diese Aktion war etwas ganz besonderes und in ihrer Art unvergleichlich.

Ziel war es, sich in 14 Stunden durch die 23 Städte und Gemeinden im Bodenseekreis zu spielen und auf das Thema Kinderhospiz aufmerksam zu machen. Damit der zeitlich gesteckte Rahmen eingehalten werden konnte, machten sich die 43 Spieler frühmorgens auf den Weg. In den jeweiligen Städten und Gemeinden wechselten sich die zwei Moderatoren, Thorsten Hack und Rainer Maucher, ab, sodass die später mit dem Bus eintreffenden Spieler sogleich mit ihrer musikalischen Darbietung beginnen konnten.

Vereine sammeln schon vorher

Freudig erwartet wurde der Fanfarenzug allerorts. Die Vereine waren im Vorfeld informiert worden und hatten sich oft schon Wochen vorher bemüht, um Spenden zu sammeln. So wurde Kaffee und Kuchen in Gemeindezentren verkauft oder teilweise sogar von Haus zu Haus gegangen, um Geld für diese Aktion zusammenzubekommen. „Es war toll zu sehen, wie sich die verschiedenen Vereine vor Ort ins Zeug gelegt haben“, so Schriftführer Rainer Maucher.

Noch mehr Engagement erfuhr der Seehasen-Fanfarenzug, als in Markdorf der Bus der Spieler aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr weiterfahren konnte und es scheinbar erst mal kein Weiterkommen gab. Die Sorge, dass die Aktion nun jäh beendet sein könnte, erwies sich aber zum Glück als falsch.

Die Verantwortlichen und Spieler hatten nicht mit der Hilfsbereitschaft der Einwohner von Oberteuringen gerechnet, denn genau dort war das nächste Ziel der Spendentour. Die Oberteuringer wollten sich das nicht nehmen lassen und machten sich kurzerhand privat mit ihren eigenen Autos auf den Weg nach Markdorf, um den Fanfarenzug dort abzuholen und sicher in ihre Gemeinde zu bringen. „Sowas habe ich noch nicht erlebt. Diese Welle der Hilfsbereitschaft hat uns schwer beeindruckt“, so Kassierer Thorsten Hack.

Überstunden für die Spenden

Zwischenzeitlich gab es auch einen neuen Bus, so war es gewährleistet, die Tour erfolgreich zu Ende zu bringen. Der zeitlich gesteckte Rahmen war nun natürlich nicht mehr einzuhalten, aber das tat der guten Stimmung unter den Spielern keinen Abbruch. Auch die Feierlaune der Freunde und Gäste, die sich schon Stunden zuvor im Lammgarten am See eingefunden hatten, ließ deshalb nicht nach.

Die Besucher wurden bestens unterhalten von den befreundeten Fanfarenzügen aus Langenargen, Unteruhldingen und dem Seehasen-Spielmannszug. Zur Musik von Andy King & The Memphis Riders („The Spirit of Elvis Award Winner 2019) hatten viele die Möglichkeit, mal wieder das Tanzbein zu schwingen.

Mit einiger Verspätung traf der Seehasen-Fanfarenzug unter dem Beifall der Gäste ein und der erste Vorsitzende Uwe Köppe konnte hier erstmalig die rekordverdächtige Spendensumme von 18.500 Euro verkünden. „Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hatte mit 2000 bis 3000 Euro gerechnet, aber das ist der Hammer, unbeschreiblich“, versuchte Köppe seine Begeisterung in Worte zu fassen.

„Da haben sich die Strapazen, die die Spieler auf sich genommen haben wirklich gelohnt. Wir haben von den Menschen so viel Lob und positive Rückmeldungen für unsere Aktion bekommen und das können wir nur zurückgeben. Ohne den Einsatz der Menschen in den jeweiligen Städten und Gemeinden und natürlich ohne die Spieler welche sich gleich für diese Idee begeistern ließen, könnten wir jetzt nicht so viel Gutes tun!“