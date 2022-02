Impftermine mit Biontech für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Die Stadt Friedrichshafen organisiert gemeinsam mit der Urologischen Gemeinschaftspraxis und den Johannitern Impftermine für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit vorheriger Online-Anmeldung. Geimpft wird in der Urologischen Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus auf dem Medizin Campus Bodensee, Röntgenstraße 14. Der nächste Impftermin ist am Mittwoch, 2. März. Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche und Erwachsene können am Mittwoch, 2. März, von 13 bis 15 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech geimpft werden. Voraussetzung ist eine entsprechende Online-Terminbuchung unter www.friedrichshafen.de/mvz-impfung.

Ohne Terminbuchung sind keine Impfungen möglich. Die Stadt und die Urologische Gemeinschaftspraxis weisen darauf hin, dass vorab keine telefonische Beratung möglich ist. Zum Impftermin müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden: Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital), Impfpass (falls vorhanden) bzw. Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Genesenen-Nachweis, Ausweis oder Pass sowie Krankenversichertenkarte (falls vorhanden). Der Zutritt zur Urologischen Gemeinschaftspraxis ist für Erwachsene nur mit FFP2-Maske erlaubt. Für Kinder gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Nach Möglichkeit sollen Eltern für Kinder und Jugendliche, die zur Erstimpfung kommen, zusätzlich die bereits ausgefüllten Unterlagen zur Impfung mitbringen, die beim RKI zum Download bereitstehen. Das Aufklärungsmerkblatt sowie der Anamnese- und Einwilligungsbogen sind zu finden unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Weitere Impfangebote in Friedrichshafen und im Kreis unter www.bodenseekreis.de/corona-impfung.