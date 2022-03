Impfstützpunkte im Bodenseekreis stellen Betrieb ein

Die drei Corona-Impfstützpunkte des Bodenseekreises in Friedrichshafen und Überlingen stellen Ende März den Betrieb ein. So gibt es am Freitag, 25. März letztmalig an der Rückseite des Häfler Rathauses die Möglichkeit, ohne Anmeldung die Corona-Schutzimpfung zu erhalten, wie das Landratsamt Bodenseekreis mitteilt. In der alten Sporthalle in der Überlinger Obertorstraße verabschiedet sich das Impfteam nach seinem letzten Einsatztag am Sonntag, 27. März und für den Impfstützpunkt an der Messe Friedrichshafen können letztmalig für Mittwoch, 30. März, Termine gebucht werden. Angeboten werden die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna und Novavax. Die finalen Öffnungszeiten und weitere nützliche Hinweise zu den Impfangeboten gibt es unter www.bodenseekreis.de/corona-impfung.