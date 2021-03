Impfstopp und Lieferprobleme: Kreisimpfzentrum im Bodenseekreis wird ausgebremst

Registrierung, Beratung, Piks: Die Abläufe im Kreisimpfzentrum (KIZ) auf der Messe Friedrichshafen haben sich längst eingespielt. Rund 750 Menschen könnten pro Tag geimpft werden, wenn genügend Impfstoff vorhanden wäre. Diesbezüglich bedeutete der vorläufige Impfstopp mit dem Astrazeneca-Vakzin jetzt eine Vollbremsung für das KIZ: von 2600 Impfterminen pro Woche fällt man um die Hälfte zurück auf 1300.

„Das gilt unverzüglich“ – als er diesen Satz am Montagnachmittag hörte, fühlte sich Michael Fischer unweigerlich an die berühmten Worte von Günter Schabowski, dem DDR-Sekretär für Informationswesen, erinnert. 1989 fiel daraufhin die Mauer, auch für den Leiter des KIZ brach jetzt eine kleine Welt zusammen. Die Anweisung des Sozialministeriums bezog sich in diesem Fall auf den Impfstopp mit dem Astrazeneca-Vakzin. „Wir haben sofort reagiert“, sagt Fischer, auch die bereits aufgezogenen Spritzen seien nicht mehr verwendet worden.

Das tut im Herzen weh. Leiter Kreisimpfzentrum zum Astrazeneca-Stopp

Erstmals musste Impfstoff im KIZ verworfen werden, 34 Dosen waren betroffen. „Es gab einen leichten Aufruhr“, sagt Fischer zur Reaktion der Patienten, „wir mussten uns einiges anhören.“ Glücklicherweise konnte man auf die Schnelle auf den Biontech-Pfizer-Impfstoff umstellen, sagt Fischer, so dass am Montag nur wenige Termine ausfielen. Auch für Dienstag reichte der Impfstoff teilweise noch.

Michael Fischer zu den Reaktionen bei der Terminabsage

200 Termine konnten so noch umgestellt werden. Aber: „Rund 1300 Menschen können ihren gebuchten Termin jetzt nicht wahrnehmen“, sagt Mirjam Mayer, die stellvertretende Leiterin des KIZ. Bis zum Montag, 22. März, seien jetzt erstmal alle Termine für Astrazeneca-Impfungen abgesagt. Die Hoffnung ist, dass der Impfstoff bald wieder zugelassen wird.

Probleme mit Impfstofflieferungen

„Die Frage ist aber, wie er dann bei Bürgern und Bürgerinnen ankommt“, sagt Mayer, die nach einer erneuten Zulassung mit einer verhaltenen Nachfrage rechnet. 2600 Impfungen pro Woche waren zuletzt möglich mit den beiden genannten Impfstoffen. Jetzt fällt man wieder zurück auf 1300 mit Biontech-Pfizer. Wann das KIZ in den Vollbetrieb gehen wird, darüber herrscht weiter Unklarheit. 750 Impfungen pro Tag wären möglich. Laut Mayer wurden bisher einmal 710 Impfungen am Tag (mit Astrazeneca) verabreicht.

Mirjam Mayer erklärt, wie viele Termine abgesagt wurden

Auch ohne den verhängten Astrazeneca-Impfstopp von Montag gab es laut Fischer zuletzt wieder Probleme mit den Impfstofflieferungen. Es sei fraglich gewesen, ob man die vergebenen Termine überhaupt hätte abarbeiten können. Eine für diese Woche versprochenen Steigerung der Menge sei nicht eingehalten worden.

Nur weil Impfstoff an den Kliniken nicht benötigt wurde, habe man die vereinbarten Termine im KIZ halten können. „Andere Impfzentren waren kurz davor, Termine abzusagen“, sagt Fischer. Im zweiten Quartal soll die Verfügbarkeit des Impfstoffs auf jeden Fall ansteigen, das gehe aber bekanntlich bis Juni.

„Ich freue mich, dass ich hier meinen Beitrag leisten kann“, sagt der Arzt Dr. Wolfgang Schmitt. 25 Jahre lang war er niedergelassener Hausarzt in Friedrichshafen, seit einem Jahr ist er in Rente, arbeitet aber noch im ärztlichen Bereitschaftsdienst. Schmitt engagierte sich in der Corona-Pandemie zunächst in der Fieberambulanz, als es darum ging, Abstriche zu machen. Auch im KIZ war er von Anfang an dabei. Schmitt arbeitet hier als Schichtleiter und ist auch mit dem mobilen Impfteam des KIZ unterwegs, auch am Wochenende und bis Spätabends.

Dr. Wolfgang Schmitt erklärt, wie es für bereits Geimpfte mit AstraZeneca weitergehen kann

„Das KIZ ist professionell organisiert“, sagt Schmitt, die Kooperation mit dem Landratsamt funktioniere gut. Aber: „Wir sehnen uns nach mehr Impfstoff, der Ausfall des Astrazeneca-Impfstoffs trifft uns hart.“ Der Arzt findet sowohl die jetzt aufgetretenen Nebenwirkungen als auch den Impfstopp bedauerlich. Die Nebenwirkungen seien sehr selten aufgetreten. Hochgerechnet auf die Einwohner des Bodenseekreises ginge es vielleicht um einen oder zwei schwerwiegende Fälle einer Embolie als Nebenwirkung. Gegenrechnen müsse man die 138 Coronatoten, die es hier bereits gegeben habe.

Keine schweren Nebenwirkungen im KIZ

„Wir haben sehr zufriedene Patienten, die alle überglücklich sind, dass sie einen Termin bekommen haben“, sagt Schmitt über die Arbeit im KIZ. Überzeugungsarbeit müsse man hier nicht mehr leisten. Schwerwiegende Nebenwirkungen habe er im KIZ nicht gesehen.

Die Ärzte sind hier mit der Aufklärung befasst, klären Risikofaktoren wie Vorerkrankungen oder Allergien ab und stellen fest, ob der Patient geimpft werden darf. Den eigentlichen Piks machen die Ärzte nicht, sondern medizinisches Fachpersonal. Seit rund zwei bis drei Wochen werde Astrazeneca im KIZ verimpft. Die Zweitimpfung soll laut Schmitt spätestens zwölf Wochen später erfolgen. Man habe jetzt also etwa neun Wochen Zeit, das Problem zu lösen.

Christian Hübner hätte sich auch mit AstraZeneca impfen lassen

„Das ist super gelaufen“, sagt Christian Hübner aus Überlingen. Rund eineinhalb Monate musste der 84-Jährige zwar auf seinen Impftermin warten. Jetzt war er aber nach 15 Minuten durch, von der Registrierung bis zum Beobachtungsraum, „das ging ruck-zuck, alle waren freundlich“. Hübner wurde mit Biontech-Pfizer geimpft, hätte sich aber auch Astrazeneca gerne verabreichen lassen. „Da hätte ich kein Problem, mein Sohn hat ihn als Lehrer auch schon bekommen.“ Wichtig sei für ihn, „dass sich so schnell wie möglich viele Menschen impfen lassen.“ „Bei mir hat es einigermaßen schnell geklappt“, sagt auch Hilde Beucker aus Überlingen zum Ergattern des Impftermins. Mit den Abläufen im KIZ ist die 84-Jährige ebenfalls sehr zufrieden. „Ich hätte auch Astrazeneca genommen“, sagt sie, „aber mit Vorbehalt.“