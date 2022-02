Impfen ohne Termin an Markttagen

In Kooperation mit dem Bodenseekreis bietet die Stadt Friedrichshafen im Impf-Stützpunkt Innenstadt in der Eugen-Bolz-Straße Impfungen ohne Terminvereinbarung an. Geimpft wird ab sofort an den beiden Markttagen Freitag und Samstag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, solange der Vorrat reicht. Das teilte die Stadt mit.

Im Impfstützpunkt Innenstadt werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht. Ärztinnen und Ärzte führen vor Ort die individuelle medizinische Beratung durch. Angeboten werden je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Johnson & Johnson und Moderna. Die Impfung ist entsprechend der aktuellen Richtlinien der Ständigen Impfkommission möglich.

Zur Impfung mitbringen müssen Impfwillige den Impfpass (wenn vorhanden) oder Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, ihren Ausweis oder Pass und die Krankenversichertenkarte (wenn vorhanden). Der Zutritt zum Impfstützpunkt ist nur mit FFP2-Maske möglich.

Während der gesamten Öffnungszeiten sind Mitarbeitende der Johanniter vor Ort, koordinieren den Ablauf und beantworten Fragen zur Organisation. Da inzwischen kaum noch mit Wartezeiten zu rechnen ist, verzichtet die Stadt inzwischen auf die vorherige Ausgabe von Bändeln, heißt es in der Mitteilung weiter.

Info:

An diesen Tagen wird im Impfstützpunkt Innenstadt ohne Voranmeldung geimpft: Freitag, 4. Februar, 10 bis 17 Uhr und Samstag, 5. Februar, 10 bis 17 Uhr. Weitere Impfangebote, Hinweise und Termine sind im Internet unter www.bodenseekreis.de/corona-impfung zu finden