Impfen ist der einzige Ausweg

Anita Koops, Berufsfischerin und Vorstand des Internationalen Bodensee Fischereiverbands:

"Trotz Corona sind wir Fischer in der Lage gewesen, den Fischereibetrieb aufrecht zu erhalten. Die Menschen schauen durch diese Pandemie viel mehr drauf, wo sie ihre Ware kaufen und damit ist das Bewusstsein gestiegen, eher bei regionalen Erzeugern zu kaufen. Wirtschaftlich haben wir daher ein gutes Jahr gehabt und hoffen auch, dass es so weitergeht. Wir Fischer kommen ganz gut über den Winter, weil wir viel an der frischen Luft sind. Trotzdem hilft das Impfen. Ich bin geimpft und das schon allein aus einer sozialen Pflicht und Verantwortung heraus. Ich sehe die Impfung als einzigen Ausweg aus dieser Pandemie."