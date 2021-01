Impfen im Bodenseekreis: Bei der Terminvergabe hakt’s

Das sagt der Minister

Für die Terminvergabe ist das Sozialministerium verantwortlich. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) verkündet am Dienstag in einer Stellungnahme: „Wir selber sind genauso enttäuscht und frustriert wie die Menschen, die sich jetzt vergeblich um einen Termin bemühen.“ Er freue sich zwar, dass die Kreisimpfzentren Ende der Woche loslegen. „Klar ist aber: Wir verwalten hier trotzdem weiterhin einen riesigen Mangel.“ Nach Angaben des Sozialministeriums dürfen sich im ersten Schritt im Land etwa eine Million Menschen impfen lassen, aber bis jetzt stehe nur Impfstoff für 7000 Menschen zur Verfügung, das entspricht einem Anteil von 0,7 Prozent. Auch die Aussichten sind laut Ministerium nicht rosig, da der Hersteller Biontech/Pfizer Bund und Ländern am Freitag mitgeteilt hat, dass nächste Woche nur 42 Prozent der eigentlich angekündigten Menge an Impfdosen geliefert werden könne.

Terminreservierung über Telefon 116 117 und übers Internet: