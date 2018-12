Immer unter dem Dach des schützenden Himmels

Mit einem abwechslungsreichen Programm hat das Stadtorchester unter der Leitung von Pietro Sarno seine Zuhörer beim „Benefizkonzert im Advent“ in der gut besuchten Nikolauskirche begeistert. Vor allem auch der Auftritt der unterschiedlichen Ensembles sorgte immer wieder für den erwünschten Kontrast. Geglückt auch die Zusammenarbeit mit Kantor Nikolai Gersak, der mit „Wachet auf ruft uns die Stimme“, von Johann Sebastian Bach und einer Paraphrase über „Tochter Zion“ von Alexandre Guilmant die spirituelle Atmosphäre in wohltuender Weise verdichtete. Der Erlös des Konzerts kommt der Kinderstiftung Bodensee zugute.

Der Bogen ist breit gespannt. Es müssen nicht immer die Adventsklassiker sein, die auch im würdevollen sakralen Raum für besinnliche Momente sorgen können. Das beweist zum Beispiel das Flötenensemble mit dem berühmten „Tanz der Rohrflöten“ aus Tschaikowskis Nussknackersuite. Wie ein musikalisches Gebet erklingt das „Abendlied zu Gott“ von Joseph Haydn, beim dem sich Flöten und Orgel in wunderbarer Weise ergänzen und zu einer harmonischen Einheit werden.

Ganz anders der Klangteppich beim satten Sound des großen Blechbläserensembles, das „The Herald Angels Sing“ im weiten Kirchenschiff erstrahlen lässt, um die Geburt des Herrn im wahrsten Sinne des Wortes in die ganze Welt hinauszuposaunen. In der Urfassung – also noch ohne Oboen – spielt das Bläsersextett mit Klarinetten, Fagotten und Hörnern das Adagio aus der Serenade in Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und scheint sein Publikum mit launigem Charakter in eine laue aber nicht weniger stimmungsvolle Sommernacht entführen zu wollen – was der weihnachtlichen Vorfreude aber keinerlei Abbruch tut.

Eher in himmlische Sphären weist das zeitgenössische „Sheltering Sky“ von John Mackey. In diffizilem Zusammenspiel und einer schönen Klangbalance lässt das das Stadtorchester den vom Komponisten angedachten Himmel über der Wüste, dessen Farben sich im Laufe des Tages ändern, vermischen und wieder auflösen, transparent werden. Sanfte Harmonien und dichte Rhythmen, ein absteigendes Seufzen als Ruf der Oboe und eine hoffnungsvoll aufsteigende Linie in der Trompete, auch der Hauch eines Schlusstons, erzeugen ein Gefühl von permanenter, niemals enden wollender Bewegung – immer unter dem Dach des schützenden Himmels.

Tief bewegender Choral

Von der Empore aus laden die Saxofone zum Christmas Medley ein und lassen anschließend bei „Carol oft he Bells“ die Weihnachtsglocken akzentuiert und in schnellem Fluss erklingen. Ganz ins Programm passt auch der tief bewegende Choral „Sleep“ von Eric Whitacre, der sanft beginnt, mit fließenden Crescendi dem kraftvollen Höhepunkt entgegenstrebt und selbst in der Forte-Klangfülle vorweihnachtliche Ruhe ausstrahlt. „Amazing Grace“ und ein gemeinsam gesungenes „Macht hoch die Tür“ beschließen eine adventliche Stunde, die mit dankbarem und langanhaltendem Applaus für alle Akteure endet.